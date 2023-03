Parte de la industria del porno surgió en la oscuridad, con la prostitución siendo uno de los epicentros de lo que en la actualidad se conoce como “contenido para adultos”. Esa historia fue descrita, con algunos elementos ficcionales, en The Deuce, la serie de HBO. Ese podría ser un punto de partida para entender mucho de lo que se describe en Hasta el fondo: la historia de PornHub, un documental de Netflix.

El título deja claras sus intenciones: se trata de hurgar en la fundación de la principal web de contenido para adultos del mundo. Ese viaje reclama un contraste de épocas. PornHub surgió en un contexto en que el porno ya se encontraba en internet, después de que los consumidores migraran hacia los ordenadores, dejando atrás los clubes de vídeo y las revistas de forma paulatina.

La diferencia de esta web fue que, a través de su posicionamiento en la red, logró destacar por sobre el resto. Hasta el fondo: la historia de PornHub describe de forma rápida esa etapa y se adentra a contar los distintos pulsos que ha sostenido la marca debido a sus criterios de seguridad y filtros. Si se tratara de una película clásica, las denuncias en relación con la pornografía infantil y la subida de contenido erótico sin autorización de la involucrada (por lo general son mujeres) serían el nudo de este relato.

Ver en Netflix Hasta el fondo: la historia de PornHub Hasta el fondo: la historia de PornHub es un documental con una estructura formal. En él aparecen distintas personas involucradas en la industria del porno, de actores a guionistas, pasando por la visión de los empresarios relacionados con el negocio. Sin abusar del morbo ni ser vulgar, se abordan temas complejos (la pornografía infantil, por ejemplo) y se cuenta con una diversidad de voces relevante. Su principal valor está en su enfoque narrativo. Cuenta un caso particular que sirve para tocar otros temas relacionados con la industria, como el consentimiento y la seguridad. ⭐⭐⭐⭐ Puntuación: 3.5 de 5.

El crecimiento de PornHub propició que muchos usuarios, de manera anónima, pudieran exponer contenido en la plataforma administrada por la empresa MindGeek. Así, fue posible que se subiera pornografía infantil o vídeos grabados en un contexto íntimo y luego publicados sin consentimiento. Hay que recordar que, en ambos casos, dentro de los varios que describe el documental, eso cuenta como delito.

¿Qué ocurre entonces? Aunque PornHub no estuviera relacionada de forma directa con ese contenido, era el espacio donde se estaba difundiendo y a través de esos views la marca generaba ingresos económicos. Su lugar dentro de la ecuación parecía pasivo, aunque en realidad no lo fuera tanto. Hasta el fondo: la historia de PornHub describe cómo los filtros de seguridad de la plataforma no eran tan efectivos y las medidas que tomó a partir de ese escándalo.

En medio de esa disputa, que escaló en distintos sectores de la sociedad estadounidense, estaban las actrices y los actores. Ellos hallaron en la plataforma una manera de generar ingresos por fuera de su trabajo con los estudios de contenido para adultos. Hasta el fondo: la historia de PornHub ofrece una perspectiva de la industria en la que se escucha a distintas voces involucradas. Eso es esencial en todo documental. Lo hace sin ser explícito o fomentar el morbo en el espectador. Es una producción sobre el porno sin abusar de él ni resultar vulgar.

A diferencia de otra producción clave en este sentido, Rocco (2016) —enfocado de forma exclusiva en la historia de Rocco Siffredi—, Hasta el fondo: la historia de PornHub suma más voces a la discusión. Por otro lado, el documental de Netflix es capaz de mirar más allá del canon estético establecido en el contenido para adultos, al sumar actrices como Gwen Adora. Esos aspectos, que podrían considerarse ‘formales’, realzan la producción.

El punto medio

Aunque no son las únicas referencias que puedan citarse sobre el tema, The Deuce y Rocco son dos de las más reconocidas. Hasta el fondo: la historia de PornHub podría servir de puente entre la serie y el otro documental. En esto, es diferencial el punto narrativo desde el que parte. El primero tiene detalles ficticios y se remonta a una época lejana (antecedentes históricos). El segundo es una visión muy personal del porno (egocéntrica, quizá).

Por su parte, Hasta el fondo: la historia de PornHub tiene un enfoque investigativo y una intención global. Al enlazar esa perspectiva con el surgimiento de OnlyFans, se aporta un grado de actualidad valioso. Las actrices y los actores porno, dentro de Estados Unidos, son otros empleados más. En una entrevista para Vice, la actriz Antonella Alonso dijo: “Así como una persona va a una oficina porque es abogada, yo voy a un set de grabación. Soy actriz, es un trabajo legal, pago impuestos. A mí me pagan en cheques, no en efectivo”.

El papel de OnlyFans

Los involucrados en Hasta el fondo: la historia de PornHub vuelven sobre esa idea. Una que describe algo más que una práctica laboral. El surgimiento de OnlyFans, como en su momento lo hizo PornHub, cambió el negocio. ¿Por qué? Debido a que otorgó un grado de independencia mayor a los actores. En ese detalle radica la importancia de haber extendido el documental hacia esa otra plataforma, sin dejar de un lado las denuncias que se exponen.

Hasta el fondo: la historia de PornHub tiene una estructura clásica, apegada a su formato. La decisión narrativa de no explotar el morbo asociado con el porno, sino de interesarse por una fase más humana y comercial, es un acierto. Quizá no entretenga tanto al espectador que aspira otra cosa, pero eso ya es un tema de quien lo observa y sus expectativas. Sin ser una producción memorable, resulta útil en el contexto actual, con diversas plataformas relacionadas con sexo y el culto a la imagen que se vive desde hace años.

Hasta el fondo: la historia de PornHub está disponible en Netflix a partir del 15 de marzo.

