Esta es la serie más vista de Netflix en la actualidad y muy probablemente no te has enterado. De hecho, es la producción más popular en la plataforma a nivel mundial, pero por el título y poca promoción en mercados hispanoamericanos, tal vez la dejaste pasar. Se trata de El agente nocturno y es una adaptación de la obra del mismo nombre escrita por Matthew Quirk.

Un joven agente del FBI de bajo rango llamado Peter Sutherland, quien debe estar en el sótano de La Casa Blanca, como su único y aburrido trabajo. Su única labor es contestar un teléfono de emergencia, en caso que suene. Y claro, todo empieza cuando este, por supuesto, lo hace.

Ahí es cuando inicia toda clase de conspiraciones, en las que el protagonista se ve envuelto, creando un arco argumental mucho mayor al que probablemente te esperas. Llegando, incluso, hasta el despacho oval.

El agente nocturno es la serie más vista en Netflix con 168 millones de horas visualizadas. Se ha vuelto tan popular que es el mejor estreno de la plataforma de streaming desde Miércoles. Y el tercero desde que implementaron el top 10 semanal. Para entender el éxito descomunal que está teniendo la serie, ha sido más vista que los cinco siguientes títulos en el ranking, acumulados. Incluso muy por encima de la cuarta temporada de You.

Es verdad que en España, al menos al inicio, no tuvo tanto éxito. Primero se situó detrás de Hasta el cielo, pero en su segunda semana tras el estreno, finalmente llegó al primer lugar en el país.

Reparto y equipo de producción de El agente nocturno

La serie está protagonizada por Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Hong Chau, Fola Evans-Akingbola, Eve Harlow, Sarah Desjardins, Phoenix Raei, Enrique Murciano y D.B. Woodside, este último muy conocido por aparecer en series como 24 o Lucifer.

El agente nocturno fue creada por Shawn Ryan (The Unit, Lie to Me, Angel, S.W.A.T.). Seth Gordon (The Office, Parks & Recreation, For All Mankind) dirige el piloto y es co-productor junto a Marney Hochman, Julia Gunn, James Vanderbilt, William Sherak, Paul Neinstein, Nicole Tossou y David Beaubaire.

La serie no solo es la más vista de Netflix, ha sido tan exitosa que el servicio de streaming ya ha ordenado una segunda temporada tan solo una semana después de su estreno. Aunque aún no hay fecha de lanzamiento.

El agente nocturno no solo se mantiene como uno de los títulos más vistos de Netflix. También acumula buenas reseñas según el agregado Rotten Tomatoes, con un 74 % de críticas positivas. En Metacritic mantiene un 68/100.

También en Hipertextual: