Bard, que funciona como alternativa a ChatGPT, ya está disponible para un número limitado de personas. Google ha abierto una lista de espera para que, aquellos que lo deseen, puedan probar el nuevo modelo basado en LaMDA y comprobar, por tanto, todo lo que es capaz de hacer la IA de la compañía. La mala noticia, es que solo aquellos usuarios residentes en Estados Unidos y Reino Unido pueden apuntarse a la lista. La buena, es que hay una forma de probar Bard en España. Te explicamos cómo.

Por ahora, si nos dirigimos a la web que Google ha habilitado para apuntarse a la lista de espera de Bard, aparece el siguiente mensaje: “Bard no es compatible actualmente en tu país. ¡Permanece atento!”. Por tanto, la única forma de hacer que, en cierto modo, la IA de Google sea compatible en España, es ocultar la ubicación y hacerle creer a la compañía que estamos navegando desde Estados Unidos o Reino Unido. Para ello, necesitaremos hacer uso de una VPN.

Lo más sencillo, es descargar una VPN —como Hotspot Shield, que ofrece una versión gratuita— mediante una extensión en Chrome. Puedes hacerlo desde aquí. Una vez instalada, deberás activarla y seleccionar como ubicación Estados Unidos o Reino Unido.

El siguiente paso es crear una cuenta de Google desde una de las localizaciones que has escogido previamente, pues la compañía puede detectar si el correo que hemos utilizado está asociado a España y, por ende, inhabilitar la posibilidad de apuntarnos en la lista de espera de Bard.

Así puedes crear una cuenta de Google en Estados Unidos y Reino Unido para apuntarte a la lista de espera de Bard

Para crear una cuenta de Google desde Estados Unidos o Reino Unido, debes acceder a esta web y pulsar en la opción llamada “Usar otra cuenta”. A continuación, haz clic en “Crear cuenta” y selecciona “Para mi”.

Introduce los datos que la página te solicita y crea un nombre de usuario. Puedes incluir tu información real y evitar poner un número de teléfono, pues no es imprescindible para registrarse. Es importante recalcar que esta cuenta no solo es necesaria para apuntarse a la lista de espera. También lo es para poder probar Bard de forma anticipada, así que no olvides el nombre de usuario y la contraseña.

Una vez tengas activada la cuenta de Google con ubicación en Estados Unidos o Reino Unido utilizando una VPN, dirígete a bard.google.com (o pulsa aquí) e inicia sesión con el correo y la contraseña que has creado previamente. A continuación, pulsa en el botón “Join waitlist” que aparece en la parte inferior de la pantalla. Google mostrará una nueva página confirmando que quieres unirte a la lista de espera para probar Bard. Pulsa en “Yes. I’m in”, para confirmar.

Google mostrará una última página para confirmarte que ya estás en la lista de espera. Ahora, solo necesitas esperar a que la compañía te envíe un correo electrónico confirmando que ya tienes acceso a Bard. Recuerda que para poder conversar con el chatbot también necesitarás activar la VPN y acceder desde Estados Unidos y Reino Unido. Es muy probable, además, que Bard solo esté disponible en inglés.

Por otro lado, Google ha confirmado que el despliegue de Bard a aquellas personas que se han apuntado a la lista de espera será algo lento.

