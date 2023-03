El pasado miércoles, 29 de marzo, el Kun Agüero acompañó a Ibai Llanos en uno de sus directos de Twitch. Podría haber sido un directo más, si no fuese porque, durante su desarrollo, el Kun se echó la mano al pecho y explicó que creía que estaba sufriendo una “mini arritmia”. Ibai le ofreció acompañarle al médico, pero él dijo que no era necesario, porque lleva un chip que le avisa si la arritmia es peligrosa. Por eso, cabe preguntarse: ¿de qué chip se trata?

No da más explicaciones, por lo que, como mucho, podemos especular al respecto. Pero, posiblemente, se trata de un holter subcutáneo. Este es un dispositivo que se implanta en el pecho, bajo la piel, en una intervención ambulatoria muy sencilla. Dura aproximadamente unos tres años y durante ese tiempo toma mediciones constantes del ritmo cardíaco. Así, en caso de haber una arritmia preocupante, alerta directamente a los servicios de emergencia del hospital al que esté adscrito.

En el caso del Kun Agüero, parece ser que también envía mediciones a su móvil, pues se ve cómo lo mira inmediatamente después de sentir algo en el pecho. A continuación, se lo enseña a su amigo Ibai y se despreocupa, explicando lo del chip. Esto le da mucha tranquilidad, tanto a él, como al resto de personas que llevan este tipo de dispositivos. Sin duda, se trata de un gran avance en el área de la cardiología.

No es la primera arritmia del Kun Agüero

Sergio Agüero, más conocido como el Kun Agüero, sufrió una arritmia en 2021 en pleno partido del Fútbol Club Barcelona frente al Alavés. Aunque abandonó el campo por su propio pie, necesitó varias semanas de rehabilitación y pruebas, tras las que decidió abandonar el fútbol.

No era un caso grave. Sin embargo, podría empeorar con las rutinas típicas de su profesión. Posiblemente, fue entonces cuando se optó por implantarle este dispositivo, que generalmente se coloca a personas con arritmias frecuentes. No es un invento nuevo, ni mucho menos, pero se ha perfeccionado bastante en los últimos años.

Del holter en una riñonera al que se implanta bajo la piel

El holter es un sistema de monitorización portátil para medir arritmias que se inventó en 1949. No obstante, su uso no se empezó a popularizar hasta 1960.

En un principio, este iba acompañado de una serie de electrodos que se colocaban en el pecho del paciente. Después, el dispositivo se introducía en una bolsa o riñonera, para que este pudiera desplazarse y hacer su vida normal.

Dado que es muy incómodo, generalmente este tipo de aparatos, que se siguen usando en la actualidad, solo se usan durante 24 horas. En ese tiempo, se detecta si hay alteraciones en el ritmo cardíaco que difícilmente se podrían ver en un electrocardiograma, que solo se emplea en un momento concreto.

Esto tiene solo una utilidad diagnóstica. Sin embargo, en pacientes que pueden tener arritmias peligrosas, no basta con hacer un seguimiento de 24 horas. Lo ideal es ir más allá del simple diagnóstico y monitorizar durante más tiempo. Pero llevar continuamente una riñonera con un dispositivo bastante pesado no es cómodo. Por eso, se inventó el holter subcutáneo.

Se empezó a usar de una forma más extendida en los años 90. Por aquel entonces, medía 53x60x8 mm y pesaba unos 17 g. No está nada mal, pero podía hacerse más pequeño. Hoy en día se ha logrado reducir su tamaño aún más. Los más pequeños tienen aproximadamente las dimensiones de un alfiler de corbata y son igualmente efectivos.

No sabemos de qué tamaño será el dispositivo que lleva el Kun Agüero. Pero, sin duda, es muy útil para condiciones como la suya. Si su arritmia le hizo dejar el fútbol, aunque no sea de las más graves, es importante monitorizarla. No hay más que ver el vídeo con Ibai para comprobar que le da tranquilidad esa monitorización. Y eso es absolutamente crucial.

