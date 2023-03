Si has intentado registrarte en el nuevo Bicimad, o coger una bicicleta en cualquiera de sus estaciones, probablemente te habrás llevado la amarga sorpresa de que el sistema está caído. Así lo reportan miles de usuarios en redes sociales. El servicio de bicicletas eléctricas de Madrid está teniendo problemas en pleno comienzo de su nueva etapa, y algunos de los más comunes ya hemos podido comprobarlos.

Hasta ahora, las quejas son bastante variadas, y solo necesitas buscar ‘Bicimad’ en Twitter para darte cuenta. Algunos incluso reportan cobros tras el uso de las bicicletas. Si bien este es su funcionamiento habitual, la nueva etapa del servicio ha comenzado con una modalidad gratuita, cuya ventana se extiende hasta el último día de julio. Por esto, la app no debería debitar absolutamente nada de tu tarjeta, siempre y cuando hayas usado la bicicleta durante 30 minutos o menos.

Por otra parte, también se reportan problemas a la hora de hacer el registro o migración al nuevo sistema de pago de Bicimad, MPass. Desde webs que no llevan a ningún lado, hasta una app que se detiene sin previo aviso. Dado que este paso es esencial para utilizar Bicimad a partir de hoy, muchos se han quedado sin poder desanclar las bicicletas de sus estaciones.

Las nuevas estaciones y bicicletas del servicio Bicimad

Incluso si has logrado migrar tu cuenta o registrarte en la plataforma, esto no asegura que puedas aprovechar el servicio. «¿Has conseguido usar una bici azul sin incidencias?», pregunta la cuenta de Twitter @enbicipormadrid. La razón está en que, a pesar de que la nueva etapa dio comienzo a las 00:00 horas de este 7 de marzo, muchos no han podido desanclar las bicicletas de los soportes. Los más afectados han sido aquellos que usan Bicimad como método principal para llegar a sus áreas de trabajo dentro de la ciudad.

La EMT ya está al tanto de los muchos problemas en la nueva etapa de Bicimad

Por supuesto, la EMT ya ha comenzado a escuchar a los preocupados usuarios de Bicimad. En un número telefónico habilitado para atención al usuario ya avisaban que «el registro no funciona», aunque sin revelar cuándo estaría de regreso el servicio. No obstante, desde Twitter avisan que a lo largo de este mismo día deberías poder hacer el registro o migración de tu cuenta.

Sin embargo, no es la primera vez que Bicimad se enfrenta a inconvenientes. En la presentación oficial de la nueva etapa del servicio, los medios fueron testigos de grandes retrasos. La razón, aparentemente, se encontraba en problemas informáticos a los que se estaba enfrentando la compañía en aquel momento. Sin embargo, días después, parece que no ha conseguido mejorar demasiado.

Tras las quejas de usuarios en los últimos meses, la cuenta oficial de Bicimad dejó el día de ayer un comunicado en sus redes sociales referente a los problemas. Según comentan, estos inconvenientes tenían como origen la integración de sistemas que estaban llevando a cabo. Así, aseguraban que «cuando arranque el servicio», todos podrían darse de alta, realizar la migración de sus cuentas y usarlo sin impedimentos. Lamentablemente, la realidad parece haber sido otra.

