El primer capítulo de la tercera temporada de The Mandalorian ya está disponible. Y con la llegada de la nueva temporada, Microsoft ha presentado unas Xbox Series X y Series S Edición Especial de The Mandalorian. Además de las dos consolas, también se incluye un mando Xbox personalizado de Grogu y una sudadera con capucha para él.

¿La mala noticia? Microsoft no podrá a la venta ni la consola ni el mando, pero eso no quiere decir que no puedas hacerte con ambos. Se trata de dos consolas edición especial destinadas a ser sorteadas entre todos aquellos que hagan algún retweet a la cuenta de Xbox y usen el hashtag #TheMandalorianXboxSweepstakes para tener una oportunidad de ganar ganarlas a través de Microsoft Rewards (Series S y solo EE.UU en este caso).

Vivas donde vivas puedes participar en el sorteo, ya que no está limitado de forma regional a los Estados Unidos, como suele ser habitual. El concurso estará abierto hasta el 11 de mayo. Puedes echar un vistazo a las espectaculares imágenes de la consola que ha compartido el equipo de Xbox.

La tercera temporada de The Mandalorian ya está disponible Ver ahora en Disney+

Xbox Series X y S Edición Especial ‘The Mandalorian’

Para participar, solo hay que seguir los siguientes pasos:

Crear una nueva cuenta o usar una cuenta existente en Twitter ;

Retwittear la publicación promocional de @Xbox https://www.twitter.com/xbox/; e incluir el hashtag del sorteo #TheMandalorianXboxSweepstakes.

Si quieres participar, puedes consultar los términos completos del sorteo.

La tercera temporada de The Mandalorian continúa el viaje del mandaloriano por la galaxia del universo de Star Wars. Y aunque no hay un videojuego de The Mandalorian, podrás usar estas consolas edición especial para jugar Lego Star Wars: The Skywalker Saga y Star Wars Jedi: Fallen Order, que están disponibles a través de Xbox Game Pass Ultimate. No obstante, Star Wars Jedi: Survivor se lanzará el 28 de abril y sin duda es uno de los más esperados.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y llévate dos meses gratis

Adicionalmente, si vives en EE.UU. puedes aprovechar los premios de Microsoft Rewards para tener la oportunidad de ganar un paquete de entretenimiento completo, que incluye una consola Serie S de Grogu y un mando personalizado. Y, junto todo ello, también puedes un carro Pram XL como el de la serie, con cojines de masaje, portavasos, luces LED y soporte para los mandos y auriculares. Aunque, eso sí, Microsoft confirma que no flotará como el de la serie.

También en Hipertextual:

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente