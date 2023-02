La forma en la que recibimos las newsletters podría cambiar en un futuro gracias a una función en la que parece está trabajando WhatsApp. Según Wabetainfo, la última versión beta para Android de la plataforma de mensajería muestra indicios del desarrollando de una herramienta que permitirá a los usuarios recibir o leer boletines de noticias directamente desde la app.

El citado portal afirma que el desarrollo de esta nueva función, apodada “Newsletter” (aunque podría tratarse de un nombre en clave, y no el definitivo) es muy temprano, por lo que todavía hay muchos detalles por conocer. Destaca, sin embargo, que el cometido principal de esta característica será la de “recibir fácilmente actualizaciones útiles de personas y grupos como funcionarios locales, equipos deportivos u otras organizaciones”. Es decir, será posible suscribirse y recibir las newsletters que normalmente recibimos vía email —como la de Hiper— a través de WhatsApp.

Las newsletters que recibamos a través de WhatsApp, eso sí, no estarán cifradas de extremo a extremo, como sí sucede con los mensajes o las videollamadas. Wabetainfo, no obstante, destaca que tanto el número de teléfono como la información privada del usuario se ocultará en todo momento.

Las newsletters de WhatsApp, por otro lado, aparecerán en la pestaña de ‘Estados’. No se espera que Meta incluya publicidad en los boletines, y tampoco que realice recomendaciones algorítmicas de otras newsletters similares. Por tanto, el usuario tendrá el control total sobre qué quiere recibir. Las noticias de los boletines, además, se mostrarán en orden cronológico, como los chats de WhatsApp, y se incluirá una opción para buscar y encontrar fácilmente newsletters a través del nombre de un de usuario específico.

¿Cuándo estarán disponibles las newsletters en WhatsApp?

La función de newsletters, reiteramos, está en una fase de desarrollo temprana, por lo que podría tardar unos meses en llegar. Por otro lado, y además de la posibilidad de suscribirte y recibir newsletters, WhatsApp también está trabajando en una opción para transcribir notas de voz. Con esta función, los usuarios podrán convertir un audio a texto rápidamente para así poder saber el contenido del mensaje en todo momento.

La transcripción de notas de voz, eso sí, tendrá algunas limitaciones. Por ejemplo, no estará disponible si el idioma de la nota de voz es diferente al idioma configurado en el teléfono. Es probable, además, que la función no reconozca algunas palabras y, por tanto, no se conviertan a texto.

