En cuestión de horas, tendremos un nuevo evento Nintendo Direct en el que se esperan varias novedades sobre lanzamientos para la Switch. Pero no todo serían buenas noticias, puesto que en las últimas horas se filtró el supuesto precio del esperado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y estaría por encima de lo pensado.

En la noche de ayer, el juego apareció listado en el eShop de la Nintendo Switch a cambio de 69,99 dólares. El dato se compartió en Twitter a través de la popular cuenta Wario64 y no tardó en volverse viral. Como te imaginarás, la reacción de los fanáticos que esperan la nueva aventura protagonizada por Link no fue la mejor.

Todavía es una incógnita si The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom realmente costará 70 dólares. La información se eliminó poco después de la tienda oficial de la Nintendo Switch, lo que hace pensar dos cosas: que alguien se equivocó y divulgó el precio antes de tiempo, o que simplemente se haya tratado de un error.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is priced at $69.99 according to eShop https://t.co/lNRCkuN5w3 pic.twitter.com/Hf0N8dhjSH — Wario64 (@Wario64) February 8, 2023

El segundo parece ser el escenario menos probable si consideramos que, minutos después de la filtración, Amazon, GameStop y Best Buy detuvieron la preventa del juego. Las tres compañías estaban ofreciendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a 59,99 dólares.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no sería nada barato

Quedará por verse si el precio filtrado es el definitivo, o si pertenece a una edición especial del juego que pueda anunciarse hoy. Aunque de más está decir que esto último no parece demasiado factible. Si los 69,99 dólares realmente corresponden al lanzamiento estándar de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, seguro que se convertirá en un candente tema de debate en redes sociales.

Aunque también es una realidad que Nintendo no sería la primera en cobrar 70 dólares por un videojuego. Sony lo hace desde hace tiempo con sus títulos AAA de PS5, mientras que Microsoft anunció a fines del año pasado que seguiría el mismo camino con sus propuestas exclusivas de Xbox desde 2023. Y a esto le debemos sumar que Valve también aumentó los precios sugeridos para los juegos en Steam.

Claro que a nadie le gusta cuando este tipo de cosas suceden. Pero el precio de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom podría no ser más que otro ejemplo de una tendencia que persigue la industria. Siempre y cuando se confirme que se venderá a cambio de esos 70 dólares, por supuesto.

Independientemente de lo que suceda en materia económica, es un hecho que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará al mercado el 12 de mayo próximo. Dicha fecha marcará el estreno de uno de los títulos más anticipados por los fanáticos de la Nintendo Switch en los últimos años. ¿Será su precio un motivo de desilusión después de las múltiples demoras en su lanzamiento?

Ya veremos si Nintendo tiene algo que decir al respecto en el evento Direct de las próximas horas. Los anuncios de la firma nipona durarán aproximadamente 40 minutos y se enfocarán en los juegos de Nintendo Switch para la primera mitad de 2023. Comenzará a las 17:00 (ET) —las 23:00 de España—, y tendrás todas las novedades al instante en Hipertextual.

