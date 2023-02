Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia de México, ha asegurado que Tesla planea abrir una nueva planta en la Ciudad de México, capital del país norteamericano. Se ubicaría a unos tres kilómetros del aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), y se trataría de una planta de ensamblaje que llega para unirse a la propuesta en el estado de Nuevo León.

Según comentó el funcionario del gobierno, esta planta serviría como centro de exportación para Tesla. El plan es sacar provecho del AIFA, utilizándolo como un núcleo para exportar producto de forma aérea. Sin embargo, Jesús Ramírez Cuevas no ofreció más información con respecto al resto de planes de Elon Musk.

«Tesla estudia invertir en esa zona para aprovechar la AIFA», comentó Ramírez a Reuters. Declaraciones que se parecen a las que ya dio al periódico El Heraldo, a quienes aseguraba que «Tesla invertirá allí … en una planta de montaje, para exportar directamente por vía aérea».

Tras contactar con otro funcionario del gobierno mexicano, el citado medio descubrió que los planes de la compañía de Elon Musk no son un hecho confirmado. Este último comentó que, en efecto, a Tesla se le ofreció un vistazo del sitio donde podría existir la próxima planta de la compañía. No obstante, no aseguraron que los planes se fuesen a llevar a cabo.

No es la primera vez que escuchamos sobre posibles plantas de Tesla en México. Parece que Elon Musk está interesándose en utilizar al país latinoamericano como una base estratégica. Después de todo, en diciembre de 2022 ya veíamos los primeros rumores de una planta Tesla en el estado de Nuevo León. Estos planes no han sido confirmados, pero los reportes aseguran que podríamos ver un anuncio oficial a principios de este 2023.

México se convierte en sitio de interés para Tesla, y el sentimiento es mutuo

Tesla no es la única interesada en tener plantas a lo largo y ancho de todo México. De hecho, en ocasiones anteriores los gobernadores de Jalisco y Guanajuato ya expresaron su interés por convertirse en el futuro hogar de una fábrica Tesla.

Imágenes publicadas a finales de 2022 retrataban a Elon Musk en Monterrey, bien acompañado del gobernador del estado, Samuel García, junto a Emmanuel Loo (subsecretario de inversión de la Secretaría de Economía del estado) e Iván Rivas (secretario de Economía). Poco después, fue García quien dejaba saber que había tenido una reunión con el «hombre más rico del mundo».

A pesar de todos los reportes al respecto, las nuevas plantas de Tesla en Nuevo León y Ciudad de México siguen siendo un hecho sin confirmar. Es probable que siga en este estado por algo más de tiempo, y es que la construcción de una Gigafactory de Tesla no es algo sencillo y conlleva muchos estudios a nivel medioambiental.

Tesla no ha ofrecido una respuesta concreta a las solicitudes de comentarios, así que el misterio continúa.