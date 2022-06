Elon Musk busca nuevas ubicaciones para la próxima fábrica de Tesla, y, aunque todavía no está claro donde terminará, México tiene muchas papeletas para ser la ubicación elegida por la firma, junto con Canadá y EE.UU.

En una reunión con sus empleados la pasada semana, de la que se ha hecho eco Electrek, el CEO de Tesla confirmó a sus trabajadores que la compañía está buscando nuevas ubicaciones para levantar una fábrica adicional que permita a Tesla mantener y aumentar la producción.

En este sentido, uno de los trabajadores preguntó en qué parte de EE.UU estaría localizada la nueva fábrica, a lo que Elon respondió que la compañía no lo había decidido. Pero no quedó ahí. También añadió que esta no tendría que estar necesariamente situada en los Estados Unidos. "Estamos buscando sitios, pero estamos considerando algunas opciones de sitios más ampliamente en América del Norte, por lo que incluye Canadá y México, y también los EE.UU.", dijo el CEO.

La prioridad es aumentar la producción en Texas, pero Tesla quiere otra fábrica

Foto por Vlad Tchompalov en Unsplash

Elon Musk también dio a entender que, si bien Tesla está buscando activamente nuevos sitios para colocar su próxima gigafactoría, la prioridad actual de la compañía en América del Norte es aumentar la producción en volumen de Gigafactory Texas. Aunque, como vemos, no se cierran a poner más fábricas:

La prioridad definitivamente es lograr que Giga Texas alcance mayor volumen de producción en volumen y es difícil llegar (...). Es mucho más importante que consigamos que Texas alcance un volumen de producción que encontrar un nuevo sitio, pero estamos buscando. Elon Musk

La dificultad de aumentar el volumen en Giga de Texas tiene que ver con los cambios en el Model Y y su sistema de baterías estructurales con las famosas celdas 4680. Para la compañía es un reto, dada la situación global, aumentar el volumen de producción de la batería y de fabricación del SUV, por lo que resulta lógico que revertir esta situación sea la gran prioridad de Musk antes de poner en marcha una nueva fábrica.

No obstante, se espera que en algún punto a finales de año, Elon Musk anuncie donde estará ubicada la nueva fábrica de manera definitiva, y tal como ha apuntado el CEO de la Tesla, las probabilidades de que sea en México son relativamente altas.