Succession llega a su fin. Jesse Armstrong, creador y productor ejecutivo de la serie, ha confirmado que la historia de los Roy llegará a su fin con la cuarta temporada, la cual se estrenará el próximo 26 de marzo tanto en HBO como en HBO Max.

Lo ha hecho en una entrevista con The New Yorker en la que explica que siempre tuvieron claro que la serie debía llegar a un final. «Hay una promesa en el título de Succession. Nunca pensé que esto podría seguir para siempre», explicó.

Ese convencimiento, no obstante, no ha evitado que el creador de la serie sienta tristeza o conflicto respecto al fin de Succession. «Me siento triste, y tengo ese sentimiento de el circo se ha marchado de la ciudad que todo el mundo siente cuando trabaja en una producción que es buena», declaró. «Probablemente llame en unos seis meses preguntando si la gente está lista para un reinicio», bromeó.

El consejero delegado de HBO, no obstante, aclaró semanas atrás que no está en los planes de la compañía desarrollar un spinoff o secuela de la serie. Por lo tanto, salvo que ocurra un cambio de planes en el futuro, el estreno de la cuarta temporada será el final definitivo de la historia.

‘Succession’: una combinación de drama y comedia que llega a su fin

La primera temporada de Succession se estrenó en junio de 2018. Casi de inmediato logró el reconocimiento del público y la crítica especializada. Prueba de ello es que, en la plataforma Rotten Tomatoes, tiene una valoración media de 95% entre los críticos especializados y del 87% entre la audiencia.

Succession gira alrededor de la historia familia Roy, propietaria del conglomerado empresarial Waystar RoyCo, formado por diversas empresas en el sector del entretenimiento y los medios de comunicación. Y, como el propio nombre de la serie indica, el eje principal del argumento es la sucesión de Logan Roy (cabeza de la familia y máximo responsable de la empresa) y los múltiples conflictos entre hijos y allegados por hacerse con el control de la corporación.

Succession cuenta en su reparto con actores como Jeremy Strong, Sarah Snook, Brian Cox, Kieran Culkin, Matthew Macfayden, Alan Ruck o Nicholas Braun, entre otros. En la parte ejecutiva también interviene Adam McKay, el conocido director de The Big Short, Vice o Don’t Look Up.

