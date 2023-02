La industria de los videojuegos va de momentos. Durante las semanas más recientes, fue Hogwarts Legacy el título que se robó todos los reflectores. Sin embargo, ahora es otro juego el que está rompiendo internet; a tal grado que su lanzamiento provocó la caída de Steam. Me refiero, desde luego, a Sons of the Forest, secuela del popular The Forest y uno de los títulos más esperados del año.

La versión anticipada de Sons of the Forest vio la luz el 23 de febrero, pero era tan inmensa la cantidad de usuarios interesados en descargarlo que Steam no resistió. La plataforma de Valve estuvo inaccesible por varios minutos en diversas regiones del mundo.

Incluso, aquellos que no tenían interés alguno en Sons of the Forest, vieron perjudicada su experiencia mientras intentaban descargar otros juegos. Steam mostraba mensajes de error aquí y allá, generando la impaciencia y molestia de algunos usuarios. Por fortuna, el problema no se prolongó demasiado tiempo.

Una vez que Steam solucionó sus problemas, cientos de miles de jugadores pudieron descargar Sons of the Forest y comenzar a disfrutarlo. Para que te des una idea de lo tremendamente esperado que era, durante sus primeras 24 horas de disponibilidad alcanzó un pico máximo de 350.000 usuarios concurrentes, según la información de SteamDB.

Al momento de escribir esta publicación, hay más personas jugando Sons of the Forest que Hogwarts Legacy. Esta situación no debería sorprendernos demasiado, pues el título de Warner Bros. Games tiene tiempo suficiente en el mercado y una parte de su público ya lo terminó. En consecuencia, es normal que los jugadores busquen otras aventuras.

Antes de su lanzamiento, ya se preveía que Sons of the Forest iba a hacer un éxito total. Por ejemplo, superó a Starfield dentro del ranking de los juegos más deseados en Steam, que no es un logro menor.

El hype por Sons of the Forest no es casualidad

¿Qué hizo Sons of the Forest para ser un juego tan popular? Hay dos factores clave. Primero, el título predecesor ofrece una experiencia muy grata, principalmente cuando se juega en modo cooperativo.

Por otro lado, se convirtió en uno de los favoritos de los streamers para jugar en compañía de otros colegas. Lo anterior, evidentemente, provocó que muchísima gente lo conociera y, en determinado momento, se enterara que la secuela estaba en desarrollo.

Lo más interesante de todo es que The Forest es un juego de 2014. Sin embargo, fue hasta años recientes que se hizo más conocido. Es uno de esos afortunados casos en los que un streamer lo descubre entre la inmensa biblioteca de Steam, y jugarlo en directo impulsa sus ventas de manera exponencial.

Pero ojo, el hecho de que inicialmente no tuviera tantos jugadores no significa que fuera un título de ambición contenida. Es una experiencia de supervivencia que se desarrolla en una isla donde cada recurso que encuentras es fundamental. A lo anterior hay que sumar un componente narrativo misterioso y sobrenatural, lo cual convierte a The Forest en una experiencia tan desafiante como divertida.

Sons of the Forest, por su parte, prometió llevar las posibilidades jugables a un nuevo nivel. Además, gráficamente, es un juego que demanda hardware de gama alta si realmente quieres apreciar su sorprendente despliegue visual.

También en Hipertextual:

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente