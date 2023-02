Abran paso, que llega SkyShowtime, a España. La nueva plataforma de streaming con un catálogo inmenso de contenidos y que se une a la competencia de Netflix, HBO Max, Prime Video, Filmin, Disney+, Apple TV+ por ofrecer series y películas a cambio de una suscripción de pago. El servicio estará disponible a partir del 28 de febrero de 2023.

SkyShowtime une dos grandes marcas audiovisuales. La inglesa Sky, con presencia en Reino Unido, Irlanda, Alemania e Italia, entre otros países europeos, y la estadounidense Showtime. Ambas propiedad del grupo norteamericano Comcast. De esa unión surge la plataforma que ofrecerá contenidos de otras marcas icónicas del audiovisual y que forman parte del mismo grupo. Hablamos de iconos de Hollywood como Paramount o Universal. O de NBC, una de las cadenas de televisión abierta de Estados Unidos que ya difunde sus contenidos en ese país a través de la plataforma Peacock.

Esta es la respuesta a todas las preguntas que puedas hacerte sobre la nueva plataforma SkyShowtime que ya puedes disfrutar en España desde ya. ¿Qué contenidos ofrecerá? ¿Cómo contratarla? ¿A qué precio? ¿En qué dispositivos estará disponible? ¿Puedo compartir cuenta?

¿Qué contenidos ofrece SkyShowtime?

Vayamos por partes. Primero, las marcas y productoras de contenido que agrupa la plataforma SkyShowtime. La lista es prometedora: Universal, DreamWorks, Sky, Peacock, Nickelodeon, Showtime, Paramount+ y Paramount Pictures.

Esto se traduce en que podrás disfrutar de más de 600 películas de sagas y franquicias como Star Trek, Fast & Furious, Jackass, Jason Bourne, Transformers, Paranormal Activity, American Pie, Gru, mi villano favorito, Madagascar, Misión Imposible, La Purga, Regreso al futuro, Agárralo como puedas o Scream, entre otras muchas.

Y en el apartado de series, tampoco se quedan cortos. En SkyShowtime encontrarás títulos como Parks and Recreations, The Office, The Magicians, Frasier, Battlestar Galactica, Ray Donovan, Mr Robot, New Amsterdam, Penny Dreadful, Deadwood, Dexter, Halo, las nuevas series de la franquicia Star Trek, House, Heroes, varias series de la franquicia Ley y Orden, Twin Peaks o Yellowstone, entre otras.

¿Cuál es el precio de la suscripción?

Para celebrar por todo alto su llegada a España, SkyShowtime va a seguir la fórmula que ya empleó en su momento HBO cuando relanzó su plataforma bajo el nombre de HBO Max. Es decir, ofrecer un descuento importante para nuevos suscriptores. En esta ocasión, el precio de la suscripción mensual será de 5,99€, a la par con la competencia, HBO Max o Disney+.

Pero por tiempo limitado, podrás hacerte con SkyShowtime a un precio de 2,99€ al mes. Esta oferta promocional, llamada “a mitad de precio de por vida”, estará disponible para las nuevas altas entre dl 28 de febrero de 2023 y el 25 de abril de 2023 en la web de la plataforma. Quedan excluidas las altas a través de tiendas de aplicaciones o de terceros. También excluye la suscripción anual. Aunque pagar al mes 2,99€ equivale a tan solo 35,88€.

¿En qué dispositivos estará disponible SkyShowtime?

Desde el primer día de lanzamiento, SkyShowtime estará disponible en forma de aplicación para iPhone, iPad, Apple TV, dispositivos Android y Android TV, Google Chromecast y algunos televisores LG y Samsung. Además, tendrá la habitual versión web para acceder desde navegadores compatibles en PC o Mac.

Faltará por ver si lanza versión para Fire TV o para consolas de videojuegos como PlayStation 5 o Xbox Series S|X. Pero por el momento no sabemos nada al respecto.

Otro dispositivo que integrará SkyShowtime será el descodificador de Movistar Plus+. El motivo es que la operadora tiene acuerdos con las productoras detrás de esta plataforma para ofrecer contenidos como Dexter, Billions o Your Honor.

Recordemos, el dispositivo de Movistar ya integra aplicaciones para otras plataformas como Netflix o Disney+.

¿Puedo compartir mi cuenta con amigos?

Como ocurre en servicios como Prime Video, HBO Max o Disney+, una sola suscripción de SkyShowtime permite crear varios perfiles para los distintos miembros de la familia. En esta ocasión, cada cuenta o suscripción permite generar hasta un máximo de 6 perfiles de usuario. Estos pueden ser adultos o infantiles (con varias franjas de edad: todas las edades, niños mayores, hasta 9 años y hasta 12 años). Los perfiles adultos permiten contenido para toda la familia, hasta 12 años, hasta 16 años y a partir de 18 años.

¿Y qué hay de compartir cuenta? Siguiendo la política de HBO Max o Disney+, SkyShowtime permite compartir tu cuenta personal con hasta tres dispositivos simultáneos. Por el momento, sin letra pequeña.

