Netflix dice adiós a las cuentas compartidas, lo que supone que, para la mayoría, ver sus contenidos será a partir de ahora más caro o directamente, no será posible. Muchos usuarios, a juzgar por los comentarios en redes sociales, solo tenían el servicio porque compartían cuenta, algo que ya no va a ser posible. Pero gracias a la variedad de servicios disponibles, no te vas a quedar sin opciones, puesto que puedes aprovechar esta oferta de Disney+ y ahorrarte un buen dinero.

De hecho, te proponemos que des el salto no a uno, sino a dos de los mejores servicios disponibles. Por un lado, una oferta de Disney+ imperdible. Y por otro, acceso a HBO Max con un 35% de descuento, que gracias a las ofertas que te traemos si te suscribes ahora a cualquier de ellos, podrás tener acceso ilimitado y por un precio más económico que el de una sola suscripción a Netflix.

Y sí, podrás compartir la cuenta con tus familiares y amigos, verlo fuera de casa y descargar cualquier contenido para disfrutarlo de viaje o en el avión.

Oferta de Disney+ con hasta dos meses gratis y Star+ de regalo

Disney+ es de las mejores plataformas de streaming de todas las disponibles y ahora tienes dos meses gratis si optas por la opción anual. Un impresionante catálogo que incluye todo el contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star. El contenido de Disney+ es muy diverso y apto para todo tipo de gustos y edades. A día de hoy hay cientos de series, películas, documentales, incluyendo:

Las últimas películas de acción real y de animación como Wakanda Forever o Red.

Todas las películas y series de Marvel para poder verlas en orden cronológico (o no) Incluyendo las nuevas series, como Loki, Bruja Escarlata y Visión o Caballero Luna.

Todas las películas de Star Wars. La cronología entera está disponible en Disney+, junto con The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi o Boba Fett.

Los mejores documentales de National Geographic.

Y todo el catálogo de Star, con estrenos como la última temporada de Anatomía de Grey en exclusiva o series exclusiva Solo asesinatos en el edificio.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y llévate dos meses gratis

¿Qué beneficios te llevas con esta oferta de Disney+? Perfiles compartidos, descargas y acceso desde fuera de casa o desde el móvil.

Contenidos originales exclusivos que no podrás ver en otras plataformas.

Descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos y hasta 7 perfiles.

Hasta 4 reproducciones simultáneas.

Con control parental.

Imagen de alta calidad 4K UHD, Dolby Vision y Dolby Atmos disponible en dispositivos compatibles. ¡E imagen IMAX en muchas de las grandes películas de Marvel!

Watch Party con nuestra funcionalidad Groupwatch en hasta 5 cuentas diferentes

Oferta de HBO Max con un 35%

Si lo tuyo son las grandes series y películas de Warner, incluyendo algunas de las más aclamadas de la historia como Los Soprano, The Wire o A dos metros bajo tierra, tienes en HBO todas las temporadas completas para ver sin límites y en varios dispositivos a la vez. Y podrás ver The Last of Us, el nuevo fenómeno del que todo el mundo habla. Además, con la oferta actual también te llevas un 35% de descuento si te haces con la suscripción anual:

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

¿Qué beneficios te llevas con esta oferta de HBO Max? Pues todos los que puedes aprovechar en el día a día.

Reproducción simultánea: reproduce HBO Max desde tres dispositivos diferentes al mismo tiempo.

reproduce HBO Max desde tres dispositivos diferentes al mismo tiempo. Perfiles personalizado s: añade cinco perfiles personalizados, infantiles y de adultos, con selección de contenido.

s: añade cinco perfiles personalizados, infantiles y de adultos, con selección de contenido. Descarga y lleva tus favoritos contigo: Reproduce lo que quieras, en cualquier lugar.

Reproduce lo que quieras, en cualquier lugar. Contenidos en 4K y HDR: los grandes títulos de HBO están disponibles la máxima calidad y sin límites.

Además, puedes usar HBO Max en iPhone y iPad, móviles y tablets Android, Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG, Chrome OS, macOS, Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, y Xbox One. Y más dispositivos en el futuro. Y dentro y fuera de casa

