Una inteligencia artificial encontró que alcanzaremos el umbral crítico del calentamiento global mucho antes de lo esperado. En un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science, investigadores utilizaron un modelo de aprendizaje automático para conocer cuándo cruzaremos la barrera de los 1,5 grados Celsius y los resultados son alarmantes. De acuerdo con los científicos, la Tierra está a punto de alcanzarlo, aun si se aplican medidas para reducir el cambio climático a corto plazo.

Noah S. Diffenbaugh, climatólogo de la Universidad de Stanford, y Elizabeth A. Barnes, profesora del Departamento de Ciencia Atmosférica de la Universidad Estatal de Colorado, se apoyaron en redes neuronales artificiales (ANN). Utilizando un patrón espacial de observaciones históricas de temperatura, la inteligencia artificial estima que llegaremos a los 1,5 grados entre 2033 y 2035.

Las predicciones se realizaron considerando tres escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Bajo estos parámetros, los investigadores también descubrieron que la Tierra alcanzará los 2 grados de calentamiento entre 2050 y 2054. Las estimaciones de la inteligencia artificial son consistentes con la evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Los resultados del Sexto Informe de Evaluación (AR6) predice que cruzaremos el umbral de los 1,5 grados Celsius a principios de la década de 2030.

En el caso de los 2 grados existe una diferencia si se compara con algunos pronósticos que lo ubicaban a finales de este siglo. Los investigadores mencionan que las estimaciones de la IA coinciden con la evaluación del AR6, que considera 2041 y 2060 como el año en que llegaríamos a esta temperatura en los escenarios de emisiones alta y media, respectivamente. El estudio también enfatiza que no todos los modelos climáticos alcanzan los 2 grados Celsius en un escenario bajo.

Qué tan confiable es la inteligencia artificial para predecir el cambio climático

Diffenbaugh y Barnes aseguran que el uso de la inteligencia artificial proporciona un enfoque único basado en datos. El modelo basado en redes neuronales predice con precisión el momento del calentamiento global a partir de mapas de temperatura. Vale la pena mencionar que estas redes aprenden de modelos climáticos, por lo que se requiere que estos tengan algo de verdad en su representación del mundo real.

Una de las desventajas del proceso de aprendizaje de la IA es que pueden existir sesgos y errores en los datos. Para evitarlo, las redes neuronales tomaron como base múltiples modelos climáticos y consideraron diferentes escenarios de forzamiento. Los investigadores aseguran que al comparar los resultados con evaluaciones previas pueden existir variaciones.

Dada la evidencia sustancial existente de la aceleración de los riesgos para los sistemas naturales y humanos a 1,5 °C y 2 °C, nuestros resultados proporcionan más evidencia de un cambio climático de alto impacto en las próximas tres décadas.

Aunque los resultados son alarmantes, Diffenbaugh tiene esperanza en los cambios que ha originado el Acuerdo de París. El calentamiento global tendría efectos catastróficos a nivel mundial, comenzando por un aumento en el nivel del mar. Los expertos estiman que con 1,5 grados experimentaríamos un crecimiento de 48 centímetros al final de este siglo, mientras que 2 grados, los niveles llegarían a 56 centímetros.

Sumado a las inundaciones y erosión en las ciudades costeras, las olas de calor se volverían habituales. Con 1,5 grados, Europa tendría 47% de probabilidades de experimentar una onda severa cada año. No obstante, si el modelo de IA es acertado y alcanzamos los 2 grados en 2050, será casi un hecho que sufriríamos cada verano con temperaturas altas que cobrarían la vida de muchas personas.

Tanto las predicciones de la IA como la IPCC establecen que llegaremos a los 2 grados este siglo, La pregunta es cuándo.