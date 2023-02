Que Estados Unidos le ha declarado la guerra a TikTok, no es novedad. El gobierno norteamericano y la app de ByteDance arrastran una relación de permanente tensión desde el gobierno de Donald Trump, y la cosa no ha cambiado demasiado con Joe Biden en la Casa Blanca. Pero las acusaciones de espionaje contra la red social se han recrudecido en el último tiempo, al punto tal que un legislador le pidió a Apple y Google que la eliminen de sus respectivas tiendas de aplicaciones.

El senador Michael Bennet, quien forma parte del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, le envió una carta a Tim Cook y Sundar Pichai en la que reclamó por el bloqueo a TikTok en la App Store y la Play Store. En su misiva, recalcó los peligros que hoy representa la plataforma de vídeos, al estar obligada por las leyes chinas a «apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia estatal».

El político demócrata fue más allá y aseguró que, bajo su actual formato, TikTok representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. «Ninguna empresa sujeta a lo que dicte el Partido Comunista Chino debería tener el poder de acumular datos tan amplios del pueblo estadounidense, ni curar el contenido al que accede un tercio de nuestra población. Dados dichos riesgos, los insto a que eliminen TikTok inmediatamente de sus respectivas tiendas de aplicaciones», prosigue el texto.

The Verge menciona que Bennet es el primer legislador norteamericano que les pide abiertamente a Google y Apple que prohíban la descarga de TikTok desde la Play Store y App Store. Por lo pronto, ambas compañías californianas no han realizado declaraciones públicas sobre la solicitud del senador. No obstante, hoy luce improbable que las firmas avancen por su cuenta en implementar un bloqueo a la popular app de vídeos.

TikTok afronta una presión cada vez mayor en Estados Unidos

El sentimiento negativo del arco político estadounidense contra TikTok se disparó nuevamente desde fines de 2022. En diciembre, ByteDance confirmó que cuatro de sus empleados habían accedido a datos personales de usuarios en Estados Unidos, entre ellos periodistas. Esto ocurrió durante una supuesta investigación para detectar filtraciones de información dentro de la compañía. Los trabajadores en cuestión fueron identificados y despedidos, pero la situación reactivó un debate más amplio en Norteamérica.

Desde hace varios meses, TikTok está negociando con la Casa Blanca para establecer una nueva estructura para almacenar los datos de sus usuarios estadounidenses. ByteDance propuso crear una subsidiaria norteamericana y trasladar toda la información hacia una infraestructura en la nube provista y gestionada por Oracle. Sin embargo, la letra pequeña no se termina de cerrar y el acuerdo ya afronta varias demoras.

Mientras tanto, las autoridades de Estados Unidos cargan con todo contra la plataforma. TikTok ya no se puede descargar en dispositivos móviles de uso oficial en áreas u organismos del gobierno. Mientras que varias universidades impiden el acceso a la red social a través de las redes WiFi en sus campus.

Según explicó el senador Bennet en su carta, al menos 27 gobiernos estatales ya han implementado bloqueos parciales o totales sobre la app. Aunque eso no impide que TikTok continúe siendo una plataforma extremadamente popular en Estados Unidos. De hecho, se estima que en dicho país la utilizan un 61 % de los jóvenes de entre 12 y 34 años. Y el promedio de uso de la aplicación estaba en 29 horas al mes, largamente por encima del tiempo destinado a Facebook e Instagram combinados.