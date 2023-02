El movimiento No Code es un tipo de desarrollo que permite que programadores y no programadores puedan crear software y aplicaciones a través de una interfaz gráfica, en vez de trabajar directamente con código. Tal y como explican los creadores de Webflow, una de las plataformas No Code más populares, el movimiento No Code se fundamenta en la creencia que la tecnología debería facilitar la creación y no ser una barrera. Además, para lidiar con esas barreras existen plataformas y comunidades No Code.

De las primeras hablé en un artículo anterior. Existen multitud de plataformas y aplicaciones que te permiten desarrollar tus propias páginas web o software personalizado sin lidiar con código y programación. Eso no le quita dificultad, ya que debes planificar el desarrollo y, luego, vértelas con esas plataformas, así como comprender las partes de una aplicación y sus componentes internos. No hay código pero sí cierta jerga que hay que aprender.

De ahí que, en ocasiones, para empezar a trabajar con plataformas No Code tal vez necesites una primera ayuda a través de comunidades No Code. Su función es ofrecer tutoriales, soporte y recursos para aprender a manejar herramientas como Airtable, Glibe, Adalo o Webflow, entre otras

NocodeHackers

Entre las pocas comunidades No Code en español que podemos encontrar, destaca NocodeHackers, que hace las funciones de comunidad online y escuela online de formación sobre herramientas como Weblofw, Airtable o Zapier.

Para la formación, cuenta con un modelo de suscripción que da acceso a multitud de cursos en formato vídeo y actividades en directo por videollamada. También ofrecen su propio blog, un podcast y un directorio de herramientas No Code para familiarizarte y descubrir nuevas soluciones para tu día a día.

Por otro lado, cuenta con su propia comunidad No Code que encontrarás en su servidor Discord. Allí encontrarás a otras personas con tus mismos intereses y con los mismos o más conocimientos sobre crear aplicaciones mediante herramientas No Code.

Nocoders Academy

Con el nombre de Nocoders Academy, Felix Gonzalo pone a tu disposición una amplia gama de tutoriales, recursos y vídeos explicativos de YouTube. Así como una newsletter que se publica dos veces al mes con tendencias, noticias y otros temas relacionados con el movimiento No Code. Su propósito es darte a conocer y enseñarte a usar herramientas como Webflow, Zapier o Glide.

Nocoders Academy es una de las pocas comunidades No Code en español. Además de los recursos antes mencionados, tienes a tu disposición la comunidad en sí en forma de canal de Slack. Allí podrás resolver tus dudas compartiéndolas con otros, ayudar a los demás en sus pinitos con No Code, etc. También ofrece tutorías personalizadas y, en el futuro, pondrá en marcha una academia No Code.

Nocodefirma

Si te manejas bien con el inglés, puedes probar suerte con Nocodefirma, una comunidad No Code y escuela online repleta de tutoriales, plantillas de automatización para las herramientas más populares y otros recursos que agradecerás. Como una lista de plataformas y recursos No Code para diferentes problemas y planteamientos.

Como complemento, NoCodefirma dispone de su propia comunidad No Code en Discord. Allí podrás interactuar con otros como tú y aprender de quienes ya están más familiarizados con las plataformas y herramientas No Code.

WeLoveNoCode

Su nombre es una clara declaración de intenciones. Esta comunidad No Code destaca por recopilar ofertas de empleo relacionadas con este movimiento. Un aliciente para encontrar trabajo que requiera conocimientos de Zapier, Bubble o Adalo. Por lo demás, también recopila consejos, experiencias y buenas prácticas en forma de artículos en su propio blog.

En cuanto a comunidad No Code, tiene su propio servidor Discord. En él podrás aprender sobre Adalo, Airtable, Glibe o Bubble, encontrar soluciones a tus dudas o, con el tiempo ser tú quien responda a esas preguntas. También encontrarás webinars y otros recursos para seguir aprendiendo sobre No Code.

No Code Founders

Para terminar este repaso de comunidades No Code, en No Code Founders encontrarás una comunidad con newsletter, canal de Slack, eventos periódicos y contenidos para seguir aprendiendo, como vídeos, entrevistas, artículos y tutoriales.

Esta comunidad cuenta con más de 15.000 usuarios enfocados en sacarle partido a las herramientas No Code que encontrarás también en su selección de plataformas y soluciones acompañadas de tutoriales. En definitiva, un poco de todo para tener algo de ayuda y no empezar solo en esto del No Code.

También en Hipertextual: