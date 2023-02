Un nuevo gestor de noticias potenciado por inteligencia artificial ya se encuentra disponible en iOS y Android. Se trata de Artifact, la app de los cofundadores de Instagram que promete sacar provecho del aprendizaje automático para mostrar contenidos relacionados con tus gustos o hábitos de lectura.

Lo que los desarrolladores de la app se han propuesto es crear una suerte de TikTok, pero para el consumo de artículos o noticias. Esto significa que el feed de la app se renueva con opciones de lectura de acuerdo a cómo el algoritmo comprende los intereses de cada usuario.

Si bien los desarrolladores de Artifact aseguran que el gestor de noticias todavía se encuentra en desarrollo, ya es posible instalarlo en un iPhone o en móviles Android. La versión disponible públicamente cuenta con varias funciones más que aquella que estuvo en beta cerrada.

Lo primero para remarcar es que la app incluye una portada con los artículos que la inteligencia artificial cree que son más relevantes. Pero también presenta una segunda pestaña llamada Headlines (Titulares, en inglés), donde se agrupan contenidos de actualidad provenientes de distintas fuentes.

Una tercera sección muestra nuestro perfil y llega con varias funciones muy interesantes. Por un lado, Artifact cuenta cuántos artículos leímos y la racha de días consecutivos en que utilizamos la aplicación. Además, permite acceder a los enlaces guardados para ver más tarde, así como acceder al historial de lectura. Vale aclarar que para ingresar a este último es necesario leer al menos 10 noticias.

Otro elemento interesante de Artifact es que incluye estadísticas de categorías y medios más leídos. Pero eso no es todo, puesto que da la opción de sincronizar los contactos del móvil para saber quiénes de ellos también la utilizan. En el caso de que nuestros conocidos usen la app, podremos ver cuáles son los temas más populares en dicha «red».

Artifact abraza la IA para mejorar la lectura de noticias

Configurar Artifact es realmente muy sencillo. Al instalar la aplicación tendremos que seleccionar sobre qué temas queremos ver artículos y noticias, y hasta podremos añadir suscripciones pagas a medios como The New York Times, Bloomberg o The Wall Street Journal, entre otros.

La app no requiere de un correo electrónico o de la creación de un usuario y contraseña para utilizarla, aunque sí permite emparejar nuestro perfil a un número telefónico para no perder las preferencias.

Los creadores de Artifact aseguran que es necesario leer unos 25 artículos en dos semanas para que el algoritmo personalice correctamente el feed principal. Por ende, es probable que en principio veamos artículos que no son muy relevantes a nuestros intereses, o que tienen hasta dos o tres días de antigüedad.

También es importante remarcar que si mantenemos pulsado sobre una publicación, veremos un menú secundario con varias opciones. Allí podemos dar «no me gusta» a determinados contenidos, para que no aparezcan frecuentemente. O hasta ocultar determinadas fuentes de información, silenciarlas o hasta reportarlas.

Además, desde la configuración de Artifact es posible solicitar contenidos de medios específicos. Solo debemos introducir la dirección del sitio web o del feed RSS, y la app se encarga del resto.

A primera vista, Artifact parece todavía estar lejos de ser un gestor de noticias revolucionario. Tiene potencial, eso sí. Pero quedará por verse si, con el paso de los días, la inteligencia artificial comienza a hacer su magia y realmente logra que la app se convierta en una experiencia única.

También en Hipertextual: