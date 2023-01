Varios años después de irse de Facebook enfrentados con Mark Zuckerberg, los cofundadores de Instagram están listos para volver al ruedo con un nuevo producto. Se trata de Artifact, una app para móviles que pretende instalarse como un gestor de noticias que saca provecho del aprendizaje automático para mostrar contenidos relacionados con los gustos o hábitos de los usuarios. Una suerte de Google Reader en esteroides y con aires de TikTok.

Platformer ha publicado un interesante primer vistazo a la plataforma creada por Mike Krieger y Kevin Systrom. Este último fue, de hecho, quien brindó los principales detalles del proyecto, que ya abrió su lista de espera para los interesados en probar la aplicación, que llegará tanto a iOS como a Android.

Artifact pretende posicionarse como una nueva forma de consumir artículos o noticias, con un fuerte ingrediente social. En un principio, quienes accedan a la app solamente tendrán acceso a un feed de «contenidos curados», procedentes tanto de medios de renombre como de blogs destinados a temas más específicos. Pero la intención es sumar funciones que amplíen el alcance de la plataforma. Entre ellas, seguir a otros usuarios para ver los enlaces que comparten, o un apartado de mensajes directos para interactuar en privado con otras personas.

Pero el componente que quiere hacer único a Artifact es el uso de la inteligencia artificial para sugerir nuevos artículos. De acuerdo con Systrom, la app sacará provecho del aprendizaje automático para comprender qué tipos de noticias o publicaciones son las que más interesan a los usuarios. Así, con el correr de los días continuará mostrando temas similares dentro del gestor de noticias, individualmente personalizados, utilizando solamente algoritmos.

Básicamente, los fundadores de Instagram quieren que Artifact sea al consumo de contenidos en formato de texto, lo que TikTok es a los vídeos virales.

Artifact, un gestor de noticias personalizado con algoritmos

Kevin Systrom le explicó a Platformer que fue, justamente, el impacto de TikTok lo que los llevó a abordar la estrategia en torno a Artifact. Un cambio de paradigma basado en algoritmos que llegó para romper el sistema de seguidores que impusieron Facebook, Twitter e Instagram, y que parecía imbatible.

«Vi ese cambio y pensé, oh, ese es el futuro de las redes sociales. Estos gráficos no conectados; estos gráficos que se aprenden en lugar de crearse explícitamente. Y lo que me resultó más gracioso fue que, mientras miraba a mi alrededor, me preguntaba: ¿Por qué no sucede esto en todas partes en las redes sociales? ¿Por qué Twitter todavía se basa principalmente en el seguimiento? ¿Por qué también lo hace Facebook?», explicó.

Quedará por verse si la propuesta de Artifact genera verdadero interés entre el público. Y si sobrevive al hype desatado por ChatGPT, que ha puesto a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en boca de todos.

Pero más allá de esto último, los cofundadores de Instagram deberán superar otros varios desafíos con su nuevo proyecto. Primero, tratar de reverdecer el sector de los gestores de noticias, que desde hace años parece detenido en el tiempo. Segundo, establecer un modelo de negocio que sea viable y que, en caso de depender de la publicidad o de desbloquear funciones de pago, no resulte extremadamente invasivo para la experiencia de los usuarios.

Quienes deseen sumarse a la beta privada de Artifact, pueden hacerlo a través de este enlace. Solo deben compartir su número telefónico, a través del cual recibirán la invitación para descargar la app.