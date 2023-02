Aunque la vida útil de un Mac suele ser longeva, tarde o temprano le llega su hora. Y aunque normalmente lo cambiamos por un modelo más potente o con un procesador más nuevo, a veces nos vemos obligados a cambiar de Mac porque Apple excluye tu modelo de la lista de Macs compatibles con la última versión de macOS. Si es así, te quedas sin poder actualizar tu Mac antiguo. O eso era antes de OpenCore Legacy Patcher.

En estos casos, duele que no puedas actualizar el software aunque tu Mac siga funcionando, la batería aguante y el resto de componentes hagan bien su trabajo. Hay muchos motivos para ello, como que tu Mac no rinda del todo bien o que haya funciones demasiado exigentes en cuanto a consumo de recursos. Pero a veces es cuestión de dar carpetazo a un Mac con varios años a sus espaldas.

La buena noticia es que ahora puedes actualizar tu Mac antiguo a macOS Ventura aunque no forme parte de los modelos agraciados con esta actualización. La solución no viene de Apple. Un grupo de desarrolladores ha creado una aplicación que permite dar una segunda vida útil a tu Mac gracias a un parche que facilita el actualizar a Ventura. Obviamente, tu Mac seguirá siendo viejo. Pero, al menos, ya podrás usar el sistema operativo más reciente.

El nombre de esta solución para Macs antiguos se llama OpenCore Legacy Patcher. Es un proyecto de código libre disponible en GitHub que, a su vez, se basa en un proyecto anterior, OpenCore bootloader u OpenCore, sin más. El resultado es que podrás instalar macOS Big Sur y versiones más recientes como macOS Ventura en Macs que ya están obsoletos.

¿Qué modelos de Mac se pueden actualizar?

Con la versión actual de OpenCore, cualquier Mac con CPU SSE 4.1 y firmware de 64 bits es compatible para actualizar macOS mediante este parche. Esto afecta a MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, iMac, Mac Pro e incluso Xserve. En función de la antigüedad de cada modelo de Mac, podrás actualizar a distintas versiones de macOS. Es decir, hay modelos que solo podrán aspirar a macOS Monterey (12), pero otros tendrán la oportunidad de actualizar a macOS Ventura (13). Es decir, que podrás pasar de macOS 10.9 a macOS 11, 12 o 13.

Esta es la lista de modelos de Mac compatibles:

MacBook de 2008 a 2016

MacBook Air de 2009 a 2017

MacBook Pro de 2008 a 2016

Mac mini de 2009 a 2017

iMac de 2007 a 2017

Mac Pro de 2008 a 2013

Antes de hacerte ilusiones, seamos realistas. Que puedas actualizar tu Mac antiguo u obsoleto a Big Sur, Monterey o Ventura no significa que todo vaya a ir como la seda. Hay funciones que no estarán activas para evitar problemas de rendimiento. Otras funcionarán de aquella manera. Y en algunos casos, tal vez te encuentres con problemas de hardware puntuales. No es una ciencia exacta.

Pero estamos hablando de equipos que ya han dado todo de sí. Tal vez los hayas sustituido ya por un Mac más nuevo o estés en proceso. Darles una segunda vida con esta actualización sigue siendo una buena opción si no nos hacemos demasiadas ilusiones.

Cómo actualizar tu Mac antiguo con OpenCore

No nos pondremos muy técnicos, pero conviene saber qué hace exactamente OpenCore y este parche llamado OpenCore Legacy Patcher. En su documentación explica que se trata de un “sofisticado cargador de arranque que se utiliza para inyectar y parchear datos en la memoria, en lugar de en el disco. Esto significa que podemos conseguir una experiencia casi nativa en muchos Mac no compatibles”.

De manera que para implementar OpenCore para actualizar nuestro Mac antiguo deberemos comprobar si nuestro modelo es compatible. Antes hemos visto la lista de modelos por Mac y año, pero para saber exactamente qué te encontrarás conviene mirar su página de modelos soportados. Por ejemplo, verás que un MacBook de 2010 puede actualizarse a macOS Monterey pero no a macOS Ventura. O que un Macbook Pro de 2012 en adelante funcionará bien con el parche y podrás usar macOS Ventura.

Antes de ponernos en marcha, no está de más recordar que cuando hacemos cualquier instalación o actualización de macOS conviene hacer una copia de seguridad de nuestros archivos y documentos. Así evitaremos problemas mayores si algo no va como debería. Podemos subir ese contenido a iCloud o a un disco externo. A mano o con ayuda de Time Machine.

Descargar y preparar el instalador de macOS

El segundo paso consiste en descargar y preparar el instalador de macOS. No podemos usar tal cual el instalador oficial de macOS Ventura o de versiones anteriores. Tendremos que personalizarlo para que funcione bien en nuestro Mac obsoleto. Pero que no cunda el pánico. Los responsables de OpenCore han pensado en ello y nos facilitan una herramienta. Eso sí. Deberás tener a mano un USB de 16 GB o más para poner ahí el instalador.

Así que descargamos OpenCore Legacy Patcher, abrimos la app y pulsamos en Create macOS Installer. A continuación, deberás pulsar en Download macOS Installer para descargarlo o en Use existing macOS Installer si ya tienes uno descargado. Luego verás una lista de versiones de macOS compatibles con tu modelo de Mac. Tras descargarse, deberás colocarlo en el USB que hemos mencionado antes. Procura vaciarlo porque el contenido previo se borrará.

Preparar e instalar OpenCore

Volvemos a OpenCore Legacy Patcher. Ahora tenemos que preparar el parche en sí, OpenCore, para que arranque tu Mac antiguo correctamente y así actualizar a macOS Ventura o a la versión más reciente compatible con tu Mac. Para ello abrimos la app de OpenCore y pulsamos en Build and Install OpenCore. En la siguiente ventana, pulsamos en Build OpenCore. Veremos que aparecen debajo una serie de acciones del Terminal. No tenemos que hacer nada.

Al terminar, veremos que el botón cambia a Install OpenCore. Lo pulsamos y seguimos las instrucciones. Básicamente tendrás que decirle al instalador cuál es el disco o unidad USB donde tenemos el instalador de macOS. Al terminar, ya podemos reiniciar el Mac para empezar el proceso de instalación / actualización.

Reiniciaremos el Mac como siempre, pero cuando se encienda la pantalla o se oiga el ruido de arranque, mantendremos pulsada la tecla Opción. Así veremos el menú de arranque EFI y veremos el disco principal y la unidad USB. Elegimos la opción EFI Boot. Y, en la siguiente pantalla, elegimos el Instalador de macOS.

Lo siguiente que veremos será el proceso de actualización de macOS. Algo que ya habrás visto con anterioridad. Simplemente, sigue las instrucciones del asistente oficial hasta finalizar la instalación. Al terminar, solo nos quedarán unos pocos detalles y así tener al día nuestro Mac obsoleto.

Qué hacer tras actualizar tu Mac antiguo

Aunque antes hemos instalado OpenCore o, mejor dicho, su parche OpenCore Legacy Patcher en una memoria o unidad USB, una vez hemos actualizado macOS ya podemos hacer que el parche arranque desde el propio Mac. Así guardaremos el USB por si lo necesitamos en el futuro.

Para cambiar el arranque tendremos que abrir de nuevo la aplicación de OpenCore Legacy Patcher y seguir los pasos que vimos antes tras pulsar en Build and Install OpenCore. Pero en vez de instalarlo en la unidad USB elegiremos el disco principal. Luego solo hay que reiniciar el Mac, mantener pulsado el botón Opción para ver el menú EFI y elegir el disco principal para arrancarlo por defecto.

El proceso para instalar OpenCore y así actualizar tu Mac antiguo es relativamente sencillo. Pero si tienes cualquier duda puedes consultar su documentación oficial. Allí se explican también algunos problemas que puedes encontrarte con Macs concretos o con funciones que no van del todo bien. Y si necesitas ayuda, el equipo de desarrolladores de OpenCore y su comunidad de usuarios tienen un servidor de Discord en el que comentar qué tal funciona el parche y si has logrado reanimar tu Mac obsoleto.

