En los últimos días, el avistamiento de globos aerostáticos chinos ha provocado todo tipo de reacciones. Desde preguntas acerca de la tecnología utilizada por el país para lograr camuflar los dispositivos, hasta si, en realidad, es un fenómeno inofensivo. Lo cierto es que, en la última década, el número de preguntas alrededor del origen de objetos voladores no identificados se multiplicó. Mucho más, después del reconocimiento estadounidense de algunos sucesos inexplicables en su espacio aéreo. Algo que el cine ha recogido a través de numerosas películas de extraterrestres.

Por supuesto, para la cultura popular el tema tiene especial relevancia y ha sido motivo de obsesión a través de las décadas. ¿Las múltiples imágenes de artefactos que surcan el cielo tienen una explicación tan simple como mecanismos construidos con el hombre? Se trata de una disyuntiva que se repite desde hace siglos.

Grandes preguntas que solo las pelis de extraterrestres pueden responder

¿Estamos solos en el universo? ¿Es la raza humana la única especie en medio de la infinita distancia cósmica? No hay una respuesta — no es probable la haya pronto — pero, aun así, la imaginación colectiva no deja de aspirar al primer gran encuentro. Al contacto que despejará las dudas de una vez por todas.

En el cine, la pregunta obtuvo respuesta a través de la ciencia ficción. Pero, por singular que parezca, las pelis de extraterrestres son algo más que la mera especulación científica. Los grandes argumentos también muestran debates filosóficos, preguntas existenciales y una exploración de la identidad, todo a través de la posibilidad de la vida alienígena.

¿Cómo sobreviviría nuestra cultura a un evento semejante? ¿Cuál sería la reacción de los grandes líderes mundiales? ¿Qué podría ocurrir en medio de una situación que cambiaría la historia por completo? Te dejamos cinco películas sobre extraterrestres que no solo profundizaron sobre el tema, sino que también mostraron particulares puntos de vista del hipotético suceso.

Independence Day

El piloto Steven Hiller (Will Smith) despierta un día cualquiera sin sospechar que, al mirar al cielo, su vida cambiará para siempre. Una nave espacial de tamaño colosal flota sobre la ciudad de Los Ángeles, medio oculta entre las nubes.

Pero no es la única: el personaje pronto sabrá que ocurre algo semejante en algunas de las ciudades más grandes del mundo. Algo que el científico David Levinson (Jeff Goldblum) descubrirá por accidente. Al mismo tiempo, en La Casa Blanca, el presidente Thomas J. Whitmore (Bill Pullman) recibirá una noticia escalofriante. Los tripulantes de los gigantescos artefactos parecen ser hostiles.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y llévate dos meses gratis

El director Roland Emmerich, veterano del cine de desastres, imaginó en esta película el descubrimiento de vida extraterrestre como un cataclismo a punto de estallar. Lo que convirtió a Independence Day en una singular combinación entre una tragedia global y el más puro cine de ciencia ficción. Los visitantes cósmicos no tienen otra intención que destruir la vida humana. Gradualmente, la devastación llega a todas partes y algo queda claro: la única posibilidad es luchar contra la amenaza alienígena. Una idea que unirá a los supervivientes en una batalla total.

A pesar de su estupenda premisa, esta peli de extraterrestres termina por resolver su conflicto con un giro absurdo que resta interés a su interesante argumento central. Con todo, el largometraje sigue siendo una de las versiones más asombrosas de una posible invasión y también una de las más terroríficas.

Señales, una impactante peli de extraterrestres

Al contrario que Roland Emmerich, el cineasta M. Night Shyamalan profundizó en la posible llegada de vida cósmica desde lo pequeño. Su película de extraterrestres se aleja de las grandes ciudades y conflagraciones para narrar la historia de una familia en medio de un suceso semejante.

Poco a poco, los Hess descubren que algo acecha más allá de los límites de su modesta granja. Pero cuando se revela lo que realmente sucede, comprenden que se trata de un evento que les sobrepasa. En especial Graham (Mel Gibson), un pastor que todavía lidia con el luto, por la muerte de su esposa y con una crisis de fe.

La película es una tensa visión de lo sobrenatural. También, una exploración cuidadosa del miedo y lo desconocido, todo en el ámbito de la ciencia ficción. El director utiliza elementos de la cultura popular, y hasta dilemas de fe, para analizar con cuidado las reacciones humanas hacia un suceso inexplicable.

No obstante, su mayor interés es la de meditar acerca del dolor, la angustia existencial y, al final, una extraña percepción de la necesidad de creer. Todo en medio de círculos de cosecha, avistamientos inquietantes y criaturas con piel camaleónica. Quizás, una de las pelis de extraterrestres más singulares del género.

La guerra de los mundos, la épica película de extraterrestres de Spielberg

Una de las grandes obsesiones de Steven Spielberg es, sin duda, la vida más allá de nuestro mundo. Pero, en esta adaptación del clásico de H.G. Wells, mezcla los horrores de una destrucción masiva con una obra de arte cinematográfica. El relato de cómo Ray (Tom Cruise) intenta salvar la vida de sus hijos en medio de un masivo ataque extraterrestre está lleno de escenas espléndidas. También de una poderosa tensión emocional que el realizador lleva a un nivel casi irrespirable en sus mejores momentos.

La conocida narración de la batalla final entre invasores y los pocos supervivientes que les hacen frente se convierte, en esta película de extraterrestres, en una épica emocional. Al mismo tiempo, en un recorrido de sucesos que ponen a prueba la naturaleza humana y sus dolores.

Desde la necesidad de un padre por proteger a toda costa a su familia, hasta la mezquindad de la violencia. La película abarca varios temas distintos con tanta profundidad como para convertirse en un clásico de la ciencia ficción. A pesar de las críticas que recibieron los guionistas Josh Friedman y David Koepp por mantener el final original de la novela.

La llegada, una atípica peli de extraterrestres

La adaptación del cuento La historia de tu vida, de Ted Chiang, es una fábula dolorosa y profunda acerca del valor de la comunicación. Denis Villeneuve logró convertir el guion de Eric Heisserer en una narración paciente y atípica del primer contacto. Esta vez, no se trata de una invasión violenta, ni mucho menos una amenaza. En realidad, poco se sabe de las naves, suspendidas a centímetros del suelo, que no producen sombra ni sonido. Solo que los alienígenas que las tripulan necesitan divulgar un mensaje que únicamente podrá ser descifrado por expertos en lenguaje.

Es entonces cuando esta singular película de extraterrestres muestra el sentido del encuentro entre dos culturas, desde una óptica por completo diferente a cualquier otra. Louise Banks (Amy Adams), una competente lingüista, tendrá que descifrar el lenguaje alienígena, compuesto de símbolos y grafemas desconocidos. Y hacerlo, además, a medida que intenta descifrar el efecto del lenguaje extraterrestre como algo más que un conjunto de ideas.

De la misma manera que el cuento del cual procede, la experiencia de profundizar en un sistema de pensamiento inédito será radical. No solo por el hecho de demostrar que el tiempo y el espacio pueden ser variables que no coinciden con ningún concepto humano. También porque abrirá la puerta a profundizar sobre la identidad, el futuro y el pasado de formas por completo nuevas.

Esta película de extraterrestres es una meditada reflexión de la posibilidad de que el acercamiento inicial con una cultura fuera de nuestro mundo pueda ser algo más que una batalla. Probablemente, se trate de un acto de suprema e inspirada comprensión de ideas elevadas.

Distrito 9

Esta película de extraterrestres de Neill Blomkamp es una versión pesimista del rechazo cultural a través de la ciencia ficción. Quizás, uno de los puntos mejor construidos del guion sea tomar el acostumbrado tópico de la invasión alienígena para convertirlo en una reflexión acerca del odio. La combinación resulta una exploración del prejuicio racial dolorosa.

Cuando en 1982 un grupo de extraterrestres deben ser recibidos como refugiados en nuestro mundo, la vida cambia para siempre. Décadas después, la población de criaturas se ha convertido en un problema inmanejable para el gobierno sudafricano, el primer punto de llegada. Y lo que es aún peor, en una repetición pesarosa y brutal del apartheid. La cinta no disimula sus influencias, críticas y objetivos.

Pero eso no la hace menos potente y bien construida. Con su aire complejo de metáfora de la monstruosidad del ser humano, esta peli de extraterrestres toca lugares poco comunes en el tópico de las invasiones. Quizás, su punto de mayor inteligencia.

También en Hipertextual: