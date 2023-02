Después de varios años de espera, Hogwarts Legacy verá la luz el 10 de febrero —disponible desde el día 7 para los propietarios de la Edición Deluxe—. En Hipertextual lo estamos jugando desde hace varios días y, si bien todavía nos hacen falta dedicarle más horas para ofrecerte un análisis en condiciones, ya es posible brindarte algunos consejos para que lo disfrutes al máximo desde el principio. Sobre todo si eres una persona que no juega videojuegos de manera usual.

Con Hogwarts Legacy está sucediendo un fenómeno muy especial. Una parte del público interesado en jugarlo es gente que no se considera ‌gamer. De hecho, rara vez pone sus manos sobre un videojuego. No obstante, su afición por Harry Potter los ha motivado a no perderse esta experiencia. Tanta es la expectación que algunos fans están comprando consolas, ya sea de la anterior (PS4/Xbox One) o de la actual generación (PS5/Xbox Series X|S), para adentrarse nuevamente en el mundo mágico.

Voy a ser muy sincero contigo. Hogwarts Legacy es un juego muy intuitivo. Aunque dispone de mecánicas y sistemas que, en un principio, podrían parecer complejos, te llevan de la mano para que no te pierdas en el camino. Créeme, no tendrás complicaciones para dominarlo con el paso de las horas. Sé paciente y no tires tu varita tan rápido.

Ahora bien, hay algunos consejos en los que el título no profundiza y que pueden hacer que tu estadía en Hogwarts Legacy sea aún más divertida. Los repaso a continuación.

Prioriza el rendimiento por encima de la calidad gráfica

Apenas inicies Hogwarts Legacy en tu consola PS5, Xbox Series X|S u ordenador, el juego te pedirá seleccionar uno de los tres modos gráficos disponibles (hay dos adicionales si tienes una pantalla o monitor de 120 Hz). Sin adentrarme en términos demasiado técnicos, estos indican cómo se verá el juego en tu pantalla o monitor. Mi recomendación es que siempre elijas el modo Rendimiento.

¿Qué significa? Hogwarts Legacy dará prioridad al número de imágenes (fotogramas) por segundo que se muestran en pantalla. Eso sí, a costa de sacrificar un poco la calidad gráfica. Quizá las texturas y la iluminación no tendrán un nivel máximo de detalle, pero todo se verá más fluido. Los combates con modo Rendimiento son una gozada.

Elige con cuidado la dificultad en Hogwarts Legacy

No te sientas mal si no te ves con las habilidades suficientes para enfrentar Hogwarts Legacy en sus máximas dificultades. Tu objetivo es disfrutar.

Cuando inicies tu aventura, tendrás que elegir entre Historia, Fácil, Normal o Difícil. Si no sueles jugar videojuegos en tu tiempo libre, te recomiendo seleccionar alguna de las primeras dos. Pruébalo durante algunas horas, principalmente en situaciones de combate, para cerciorarte que es la dificultad adecuada para ti. Caso contrario, puedes ajustarla en cualquier momento desde el menú de Configuración > Opciones de jugabilidad.

No uses los viajes rápidos, explora el mundo mágico

Hogwarts Legacy es un juego de mundo abierto, por lo que habrá momentos en que tengas que recorrer largos trayectos. Ya sea dentro del castillo —que es inmenso—, o fuera de él. Al igual que otros títulos del mismo género, te proporcionan la opción de hacer viajes rápidos de un punto a otro por medio de la Red Flu. La idea, por supuesto, es que ahorres tiempo trasladándote.

No obstante, mi consejo es que evites los viajes rápidos. Date el tiempo de explorar cada rincón de Hogwarts siempre que sea posible. Como fan de Harry Potter, te puedo asegurar que vas a pasar un rato muy agradable, admirando la infinidad de detalles que los desarrolladores han puesto en la recreación del colegio y sus alrededores, incluyendo Hogsmeade. Además, la exploración te permitirá descubrir secretos y recolectar recursos.

Dedícale tiempo a las misiones secundarias

Si bien Hogwarts Legacy tiene una historia muy entretenida, también ofrece una gran cantidad de actividades secundarias que complementan la experiencia general. Intenta no ignorarlas y distribuye bien tu tiempo. Te sugiero que hagas un balance entre misiones principales y tareas alternas. Estas últimas suelen dar importantes recompensas que te servirán, tarde o temprano, en el argumento principal.

Una práctica común en los juegos de mundo abierto es dejar la mayoría de las misiones secundarias para el final. No obstante, en el caso de Hogwarts Legacy, esto puede ser contraproducente. Vuelvo a lo mismo, el juego está diseñado para que todo funcione en conjunto. Lo que obtengas en otras actividades puedes aprovecharlo en la historia, y viceversa.

Evita malgastar tus recursos al principio

Conforme transcurran las horas, tu personaje en Hogwarts Legacy comenzará a ganar monedas. El problema es que el mundo mágico tampoco pudo huir del capitalismo y rápidamente te permitirá comprar todo tipo de objetos, tanto usables como cosméticos.

Sin embargo, créeme cuando te digo que más adelante podrás adquirir los mejores ítems, y te arrepentirás de haber tirado tus monedas horas atrás. Ten paciencia y no gastes en cosas que no necesitas.

