Hoy en día, son pocos los actores que pueden presumir haber participado en varias de las películas más taquilleras de la historia. Zoe Saldaña, sin embargo, tiene en su historial hasta 4 largometrajes ampliamente exitosos en el terreno económico. De hecho, gracias a Avatar 2: el sentido del agua, la actriz acaba de establecer un récord que difícilmente alguien más logrará romper.

Específicamente, Zoe Saldaña se ha convertido en la primera actriz en participar en 4 de las 10 películas más taquilleras de la historia (vía The Direct), un logro extraordinario y digno de admirarse. Estos filmes son: Avatar ($2.900 millones de dólares), Avatar 2: el sentido del agua ($2.000 millones de dólares, por el momento), Avengers: Infinity War ($2.052 millones de dólares) y Avengers: Endgame ($2.700 millones de dólares).

A diferencia de otros actores, como Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. y Samuel L. Jackson, quienes presumen al menos un par de películas ubicadas en tan prestigioso ranking, Zoe Saldaña lo ha logrado en dos universos completamente distintos.

El Universo Cinematográfico de Marvel tiene una popularidad inmensa, así que no es del todo complicado dejar tu nombre grabado en letras de oro al hablar de recaudación. Más aún cuando sus producciones están ligadas entre sí y existe una mayor oportunidad de reinterpretar a tu personaje en múltiples ocasiones.

Pero cuando ese éxito se divide en sagas diferentes, deja claro que los directores y productores le tienen una confianza inmensa a Zoe Saldaña. Además, en ninguno de los dos universos tiene papeles menores. Como heroína, da vida a Gamora, una figura fundamental de los Guardianes de la Galaxia. En Avatar hace lo propio con Neytiri, co-protagonista de la historia junto a Jake Sully (Sam Worthington). Ciertamente, es en la segunda saga donde más aplausos se ha llevado por su interpretación.

Ahora bien, a pesar de que esos papeles han impulsado la fama de Zoe Saldaña de manera exponencial, la actriz también reconoció, en una entrevista con Women’s Wear Daily, tener una sensación de estancamiento. Todo debido a que ha dedicado una buena parte de su vida a dos franquicias.

“Siento que durante los últimos 10 años de mi vida he estado estancada. Me sentí atrapado haciendo estas franquicias… Estoy muy agradecida por las oportunidades que me brindaron, al colaborar con directores increíbles y conocer a miembros del reparto que considero amigos y poder interpretar un papel que los fanáticos, especialmente los niños, adoran. Pero también significó que me sentía artísticamente atrapado en mi oficio de no poder expandirme, crecer o desafiarme a mí misma interpretando diferentes tipos de géneros y diferentes roles.»