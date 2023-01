TikTok se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Una investigación realizada por Forbes encontró que la popular red social de videos utiliza un botón secreto para hacer cualquier video viral. Conocido como Heating (calentamiento), este botón impulsa el conteo de vistas en contenido seleccionado que se despliega en la pestaña «Para ti». De acuerdo con documentos internos, Heating es una estrategia para que la compañía atraiga a más influencers y marcas inflando las cifras del contenido.

El botón secreto de TikTok empuja los videos del feed para potenciar su distribución. Para ello, ByteDance ha creado una serie de documentos que ilustran los pasos a seguir por los empleados de la compañía y las situaciones en que podría utilizarse. Si bien la idea de impulsar contenido beneficia para que exista mayor diversidad, o para darle preferencia a videos de interés general, este botón se aprovecha para cerrar acuerdos comerciales.

Según fuentes internas, los empleados de TikTok utilizan el botón viral para atraer compañías con las que ByteDance quiere trabajar. Los empleados inflan el número de vistas para beneficiar a cuentas y firmar alianzas. El Heating tiene un efecto considerable, ya que las visualizaciones totales de estos videos representan entre el 1 y 2 por ciento de las vistas diarias de los videos de la plataforma

Los videos que recomienda TikTok no siempre están basados en tus gustos

Aunque esta práctica no parece descabellada, no deja de sorprender que una parte importante del contenido que recomienda la app no está relacionada con tus gustos o con lo que el algoritmo aprende sobre ti. Un portavoz de ByteDance declaró a Forbes que promocionan algunos videos «para ayudar a diversificar la experiencia del contenido y presentar celebridades y creadores emergentes a la comunidad de TikTok». Con ello, la empresa estaría aceptando la práctica de calentar videos, aunque asegura que solo representan el 0,002 por ciento del feed «Para Ti».

Otro tema importante es que el uso del botón para viralizar es responsabilidad de los empleados de ByteDance. Según el reporte, los trabajadores han abusado del Heating para impulsar sus cuentas personales o las de su familia. Aunque las acciones violarían las políticas de la empresa, eso no detiene a que el personal saque provecho y viralice lo que le venga en gana.

Algunos expertos han criticado esta medida argumentando que ByteDance no es clara con sus usuarios respecto al origen del contenido. Una persona común, que sube videos con la de que se viralice uno algún día, creería que es cuestión de constancia y calidad de contenido para lograrlo. La realidad es que ByteDance no ofrece las mismas condiciones para todos y solo beneficia a quien puede redituarle.

ByteDance no tiene problema en usar un botón para viralizar los contenidos

La medida es criticable hasta cierto punto, ya que otras compañías estarían haciendo lo mismo sin que te dieras cuenta. Sí, Instagram y YouTube colocan etiquetas para diferenciar anuncios o contenido auspiciado de aquel que suben sus usuarios. No obstante, el algoritmo de cada plataforma es algo que nadie conoce, puesto que todas las empresas blindan esta información para mantener el control.

ByteDance ha demostrado que no tiene inconveniente en romper algunas reglas para su beneficio personal. Hace unos meses se destapó una red de explotación de refugiados sirios en TikTok. Intermediarios conseguían acceso a cuentas con la ayuda de empleados de la empresa china y de agencias que empujan los algoritmos. El objetivo: obtener donativos en forma de regalos virtuales supuestamente destinados a personas desplazadas por la guerra.