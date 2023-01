Internet es un lugar donde algunas personas aprovechan el anonimato y/o la comunicación desde un punto lejano para expresar comentarios de odio. De manera recurrente, las figuras públicas son víctimas de esta lamentable situación. En el caso específico de los actores, últimamente quedan expuestos a críticas sin sentido porque una parte de la audiencia no está de acuerdo con la elección del reparto. Por desgracia, la serie de The Last of Us, de la cual ya te compartimos nuestra crítica, no quedó libre de esos problemas.

Cuando se anunció quiénes serían los actores responsables de interpretar a Ellie y Joel en la serie de The Last of Us, las opiniones negativas no se hicieron esperar. Una parte del público señaló que Pedro Pascal y Bella Ramsey no se parecen a los personajes del videojuego. Como si el aspecto físico fuera lo único importante cuando se pretende crear una adaptación…

Si bien ese tipo de señalamientos están a la orden del día en múltiples producciones, llega un momento en que algunas personas deciden rebasar la línea hacia un territorio vergonzoso. Es decir, comienzan a realizar ataques personales contra los actores. Pedro Pascal y Bella Ramsey, tristemente, tuvieron que lidiar con el hate de unos inadaptados con necesidad de atención.

En una entrevista con The New York Times, Bella Ramsey reconoció que los comentarios negativos por ser elegida como Ellie en The Last of Us, realmente la afectaron. Incluso se sintió insegura y llegó a cuestionarse si aceptar el papel había sido la decisión correcta.

"Es la primera vez que tengo una reacción negativa a algo. Hubo momentos en que lo encontraba divertido. Luego de una sesión de 10 minutos navegando en la pantalla, dejaba a un lado mi móvil y me decía: 'Tal vez fue una mala idea'". Bella Ramsey

Bella Ramsey todavía no se acepta plenamente como Ellie

En el caso de Pedro Pascal, su extensa trayectoria en Hollywood seguramente le ha dado experiencia suficiente para afrontar esos momentos. Sin que eso signifique, claro, que los deba tolerar.

Sin embargo, cuando los ataques personales van dirigidos hacia una actriz de apenas 19 años, el asunto cambia. Bella Ramsey no es ninguna desconocida en el mundo de la televisión. Su extraordinario papel como Lyanna Mormont en Juego de Tronos catapultó su fama y su carrera. Por supuesto, no esperaba que obtener su primer gran rol protagónico significaría, también, ser blanco de mensajes hirientes.

La buena noticia es que Bella Ramsey, seguramente con el apoyo de seres cercanos y miembros de la producción de The Last of Us, comenzó a salir adelante. Eso sí, confiesa que todavía se generan algunas inseguridades en su cabeza.

"Recientemente acepté que soy Ellie, que puedo hacerlo y que soy una buena actriz. Pero esto durará unas pocas semanas y luego volveré a pensar que soy terrible. Es un proceso". Bella Ramsey

Los creadores de The Last of Us lo tuvieron claro desde el principio

Pese a lo anterior, para los responsables de The Last of Us nunca hubo dudas de que Bella Ramsey debía dar vida a Ellie. Neil Druckmann, showrunner de la serie y una de las mentes maestras detrás del videojuego, se pronunció al respecto: "Buscábamos una combinación específica de contradicciones: alguien que pudiera ser divertido y extravagante, violento y rudo."

Y entonces vio el vídeo de la audición de Bella Ramsey. Tras ello, Druckmann lo tuvo claro; había encontrado a la protagonista. "No vi a Bella actuando como Ellie, vi a Ellie", señaló.

The Last of Us se estrena el 15 (16 en España) de enero de manera exclusiva en HBO Max.