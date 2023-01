Llegó la que, para algunos, es la época más especial del año. Las luces navideñas iluminan las calles, Mariah Carey vuelve a triunfar con All I Want for Christmas is You en todas las emisoras, y muchos se lanzan a las calles a disfrutar de las aventuras navideñas que deparan las ciudades. Pero, ¿te has preguntado qué piensa una inteligencia artificial de la Navidad? Sorprendentemente, su respuesta revela mucho más de nosotros como sociedad.

En la actualidad, cualquiera puede hablar con una inteligencia artificial. ChatGPT es la más relevante del momento, sorprendiendo a muchos con su entendimiento avanzado y gran léxico. Por esto, hemos querido aprovechar el momento para hacerle una pregunta muy básica: ¿cómo podemos pasar una Navidad más feliz? Después de todo, los sentimientos que genera esta tradición usualmente vienen empaquetados con el resto de regalos, comidas y compañía. Pero, ¿qué es lo que de verdad necesitamos para pasar un buen rato?

ChatGPT no es una verdadera inteligencia artificial en el sentido de tener conciencia propia. Simplemente refleja lo que ha aprendido de fuentes humanas. Es por esto que, con sus respuestas, nos ofrece una perspectiva diferente de cómo la especie humana interpreta esta festividad. Tras probarla varias veces, interesantemente, las respuestas siempre coincidieron con filosofías de vida ya existentes.

La filosofía de la inteligencia artificial con respecto a la Navidad

En los cuatro intentos de obtener una respuesta, ChatGPT nos dejó ver algunas de las filosofías humanas más elementales. La primera de ellas se basó en una perspectiva epicúrea y destacó la importancia de la unión y la amistad durante esta Navidad. En la segunda, por su parte, la inteligencia artificial adoptó un punto de vista más nietzscheano, afirmando que la felicidad navideña es efímera y, por lo tanto, carece de significado.

La tercera respuesta, desde una perspectiva judeocristiana en la Navidad. De esta forma, subrayaba la importancia del voluntariado y de dedicar tiempo a los demás, en lugar de las costumbres capitalistas de gastar dinero en regalos costosos.

Por último, como cuarta observación, vimos una clara influencia del taoísmo. Aquí, la inteligencia artificial hacía hincapié en la importancia del equilibrio y de no alegrarse ni entristecerse demasiado durante estas fechas.

Otras recomendaciones de ChatGPT para tener una Navidad feliz

Por su parte, ChatGPT también ha elaborado algunos puntos importantes que, según su base de datos, nos permitirán pasar una feliz Navidad. La inteligencia artificial ha tomado lo mejor de la tradición y lo ha condensado en cuatro puntos bastante directos. Sin duda, bastante útiles de recordar cuando estás en la edad de seguir tradiciones más por costumbre que por otra cosa.

-Disfruta de la compañía de tu familia y amigos: la Navidad es una buena ocasión para reunirse con la gente que quieres y pasar tiempo juntos. Puedes organizar cenas o actividades para divertirse y crear recuerdos especiales.



-Haz algo bueno por los demás: la Navidad es una época de dar y compartir. Puedes hacer una donación a una causa que te importe, o ayudar a una persona necesitada de alguna manera. Esto puede hacerte sentir más feliz y conectado con los demás.



-Toma tiempo para ti: la Navidad puede ser una época muy ocupada y estresante, así que asegúrate de tomar tiempo para ti y hacer cosas que te relajen y te hagan sentir bien. Puedes leer un libro, hacer yoga, o simplemente pasar tiempo solo.



-Mantén una actitud positiva: trata de ver la Navidad como una oportunidad para disfrutar y conectarte con los demás, en lugar de sentirte abrumado o estresado. Si te enfocas en las cosas positivas y agradecido por lo que tienes, esto puede ayudarte a sentirte más feliz y satisfecho. ChatGPT

Si quieres usar ChatGPT para preguntarle sus perspectivas de la vida, solo tienes que entrar a su web. Desde aquí, la plataforma de OpenAI estará siempre dispuesta a responderte lo que necesites. Aunque mantente atento a la letra pequeña de esta inteligencia artificial conversacional.