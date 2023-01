Las adaptaciones de videojuegos han sido, en su gran mayoría, un rotundo fracaso. Sin embargo, en HBO Max están haciendo todo lo posible para que la serie de The Last of Us se desmarque totalmente de los proyectos fallidos. Ahora bien, aunque los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann están respetando la historia original propuesta por Naughty Dog, también pretenden ahondar en ella a un nivel no visto en el juego.

Hace algunos meses, Neil Druckmann ya había advertido que, al tratarse de una adaptación, forzosamente tenían que hacer algunos cambios menores. ¿El motivo? Una serie va dirigida a una audiencia mucho más amplia que la de un videojuego. Por lo tanto, deben prepararse para causar interés a distintos tipos de público.

No obstante, Craig Mazin, en un detrás de cámaras compartido por la producción, reveló algo que no sabíamos y que es bastante interesante. La serie de The Last of Us no solo adaptará los sucesos ya vistos en el videojuego, sino también profundizará en momentos que, por una u otra razón, no fueron incluidos en la experiencia jugable.

El asunto es que, esos momentos que seguramente no tenían mucha trascendencia en el juego, en la serie sí pueden contribuir a reforzar la narrativa. "Cuando estás adaptando algo como un videojuego, los cambios deben hacerse de manera inteligente. Estamos contando más. Hay más en medio", comentó Mazin.

La serie de The Last of Us profundizará aún más en la historia de los juegos

Por ahora, eso sí, no especificaron qué tipo de eventos van a desarrollar. De nuestra parte, podemos intuir que los personajes secundarios, aquellos que en la primera entrega de The Last of Us tuvieron una presencia breve, pero también clave, tendrán un desarrollo más detallado. Después de todo, hay más situaciones que seguramente transcurrieron mientras Joel y Ellie se embarcaban en su peligrosa aventura atravesando Boston.

Ojo, lo anterior no significa que los protagonistas no tendrán nuevas historias por contar. De hecho, a finales de 2022, Neil Druckmann dio a conocer que, en la serie, Joel tendrá un problema auditivo provocado por un disparo. Esta deficiencia física no fue tratada en el juego, y realmente puede influir en situaciones de peligro.

Aunque estos cambios y propuestas narrativas pudieran parecer muy significativas para algunos fans, lo cierto es que son bienvenidos. Siempre y cuando, claro, se desarrollen de manera adecuada. Los showrunners de The Last of Us prometieron que su producción no repetirá los errores de Juego de Tronos. Es decir, intentar explorar historias o personajes que ni siquiera habían sido imaginados por George R. R. Martin.

"No tenemos planes de contar ninguna historia más allá de adaptar los juegos. No nos encontraremos con el mismo problema que Juego de Tronos, ya que The Last of Us Parte II [el segundo juego] no termina en un cliffhanger", declaró Neil Druckmann a The Hollywood Reporter.

Básicamente, entonces, la historia ya está bien definida por los juegos, por lo que no hay necesidad de improvisación. Recordemos que los creadores de Juego de Tronos, durante las últimas temporadas, se vieron obligados a crear su propio argumento porque George R. R. Martin no terminó Vientos de Invierno a tiempo. Afortunadamente, con The Last of Us no será el caso.