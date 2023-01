Marie Kondo, quien durante los últimos años ha sido la gurú del orden en el hogar, le dio un giro completo a su pensamiento. Desde The Washington Post recogen un pequeño fragmento de su nuevo libro, El método kurashi: cómo organizar tu espacio para crear tu estilo de vida ideal, en el que la japonesa reconoce estar cansada de mantener el orden.

Ahora bien, este cambio de idea no surge solo porque sí. De hecho, existe un motivo de peso por el que Marie Kondo cambió su enfoque: la maternidad. Tras tener a su tercer hijo, Kondo cree que el orden de prioridades ha cambiado, dejando entrever que su tiempo ahora está dedicado a atender a la familia, en lugar de dedicarlo a aquello que, precisamente, la catapultó a la fama.

«Hasta ahora, era una organizadora profesional, entonces hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Me he dado por vencida, en el buen sentido para mí. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante, para mí, es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa».

Ojo, en ninguna parte de su libro, Marie Kondo intenta transmitir un sentimiento negativo por haber dejado en segundo plano su reconocido ideal. De hecho, acepta que la vida ha cambiado y que, después de todo, no está mal que el hogar no se encuentre completamente en orden.

Marie Kondo considera que las personas pueden encontrar paz y felicidad en muchos otros aspectos de la vida en el hogar que no necesariamente están ligados al orden. Por ejemplo, tocar algún instrumento o cocinar una receta. Al final, depende de cada uno encontrar la actividad con la que mejor se sienta.

«Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento, y en esta etapa de mi vida», comenta. Eso sí, Marie Kondo no pierde la oportunidad de recomendar algunas actividades hogareñas en las que es posible mantener el orden. No obstante, insta a sus lectores a no mortificarse cuando no es posible cumplir ese objetivo.

¿Significa todo esto que sus anteriores libros y hasta las series de Netflix son una mentira? No es así. Como bien menciona Marie Kondo, cada persona es diferente, y las tareas que les transmiten calma también. Por lo tanto, seguramente habrá gente que tiene la posibilidad de dedicar una buena parte de su tiempo a tener su casa en orden porque les da paz.

Marie Kondo no descarta que su vida siga cambiando conforme sus hijos crezcan. Y, en consecuencia, sus gustos y prioridades también. Afirma que seguirá mirando en su interior para cerciorarse que lidera su propio kurashi. Es decir, su metodología para tener su hogar en orden.