Durante los últimos años, astrónomos del Telescopio de Green Bank ubicado en Virginia Occidental, han estado trabajando en el desarrollo de un prototipo de radar. Este les permitiría crear imágenes detalladas de cuerpos celestes en el Sistema Solar distante, incluyendo los diversos planetas, sus respectivas lunas e incluso cometas.

Sin embargo, el proyecto colaboración entre el Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO), el Observatorio de Green Bank y Raytheon Intelligence & Space (RIS) continúa en desarrollo. Aunque no han logrado los objetivos a gran escala que el proyecto tiene como finalidad, uno de sus resultados colaterales ha sido obtener la imagen de mayor resolución de la superficie lunar hasta la fecha.

En esta ocasión, los astrónomos han apuntado al cráter Tycho, una de las zonas más brillantes de la superficie lunar que cuenta con 4.400 metros de profundidad y 85 km de diámetro. Esta área además posee con una cantidad de detalles perfecta para probar la nueva tecnología desarrollada por el Telescopio de Green Bank, y es la que les ha permitido captar a nuestra Luna como nunca antes lo había hecho nadie.

No es la primera vez que los astrónomos en el Telescopio de Green Bank obtienen fotos de alta calidad de la Luna. En 2021, nos dejaban ver una instantánea de la región Hadley, la zona de aterrizaje de la misión Apolo 15. Sin embargo, en esta nueva serie de fotos han logrado superarse una vez más, apuntando a una nueva región.

Esta increíbles imagen de la Luna es la más detallada hasta la fecha La imagen de mayor resolución de la Luna hasta la fecha - Observatorio Green Bank Con una impresionante resolución de cinco metros, esta nueva imagen de la Luna es la foto de mayor resolución que se ha tomado del satélite desde la Tierra. Así, los astrónomos en el Telescopio de Green Bank han revelado nuevos detalles acerca del cráter Tycho, lugar donde han concentrado la poderosa mirada del radiotelescopio. Recordemos, además, que el Telescopio de Green Bank es el radiotelescopio orientable más grande del mundo. Tiene un diámetro de 100 metros, permitiendo obtener imágenes impresionantes usando ondas de radar. Estas ondas son emitidas con dirección a la Luna, donde posteriormente rebotan y son recolectadas por las diez antenas del Very Long Baseline Array (VLBA) en Socorro, Nuevo México. De esta forma, se puede generar una imagen detallada. Este último proceso se lleva a cabo utilizando un superordenador, el cual se encarga de analizar las diferencias en las formas de las ondas obtenidas. Por último, se genera una imagen de alta resolución de la Luna utilizando estos datos, y es lo que te traemos el día de hoy. En cuando a las especificaciones más técnicas del radiotelescopio, los investigadores aseguran que el Telescopio de Green Bank ha generado estas imágenes de la Luna usando un transmisor de baja potencia. Este último alcanza hasta 700 vatios de potencia de salida, a unos 13,9 GHz.

La versión final de Telescopio de Green Bank promete cambiar el mundo de la astronomía

Los científicos comentan que la versión completa de esta tecnología usará hasta 500 kilovatios de potencia, y no solo tendrá a su disposición al VLBA, sino también al futurible Next Generation Very Large Array (ngVLA). Poniéndolo en contexto, esto se traduce en casi 1.000 veces más la potencia usada para esta imagen. Gracias a esto, podrá detectar y seguir posible amenazas para la Tierra, como asteroides o meteoroides.

En nuestras pruebas, pudimos detectar un asteroide situado a 2,1 millones de kilómetros de nosotros, más de cinco veces la distancia entre la Tierra y la Luna. El asteroide tiene un tamaño aproximado de un kilómetro, lo suficientemente grande como para causar una devastación global en caso de impacto. Con el sistema de alta potencia, podríamos estudiar más objetos mucho más lejanos. Cuando se trata de desarrollar estrategias para posibles impactos, disponer de más tiempo de alerta lo es todo. Patric Taylor, jefe de la división de radares de GBO y NRAO

Recordemos que la defensa planetaria es uno de los problemas a los que se enfrentan los astrónomos a día de hoy. Ya la NASA tuvo éxito en su misión DART, logrando desviar la trayectoria de un asteroide. Ahora, este tipo de tecnologías ayudarían a mejorar la detección temprana de cuerpos que puedan resultar potencialmente peligrosos.

Pero esta increíble foto de la Luna y la detección de asteroides no es todo lo que el radiotelescopio tiene por ofrecer. Según comentan en la web oficial del Observatorio de Green Bank, “Los astrónomos también encontrarán esta herramienta útil para la astrometría, la obtención de imágenes y la caracterización física y dinámica de objetos del sistema solar para la ciencia planetaria”.