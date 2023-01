Kate Winslet es una de las mejores actrices de su generación, capaz de cualquier esfuerzo que requiera el papel que deba interpretar. Este último punto lo demostró de forma contundente durante el rodaje de Avatar 2: el sentido del agua.

Según explicó en una entrevista a THR, en medio del complicado rodaje, superó el récord de contener la respiración bajo el agua. Con siete minutos y 20 segundos, logró rebasar la anterior marca, hasta ahora en manos de Tom Cruise. El actor llegó a los seis minutos en la filmación de Misión: Imposible: Nación secreta.

Ronal, el personaje de Winslet en la película de James Cameron Avatar 2: El sentido del agua, pertenece al clan Metkayina, cuyo hábitat es oceánico. De modo que, parte de las grabaciones que involucraron a la ganadora del Oscar ocurrieron bajo el agua. Un reto que requirió una considerable dedicación física de la actriz para lograr una actuación convincente. Lo que incluyó su capacidad de contener la respiración por largos períodos de tiempo.

Nuevas técnicas y un recorrido arduo

A diferencia de otras filmaciones con secuencias acuáticas, las de Avatar 2: El sentido del agua se realizaron en tanques, desechando las pantallas verdes. Lo que brinda a la producción un pulcro realismo en varias de sus secuencias centrales. Particularmente, las que muestran las especiales relaciones de la tribu con la vida submarina del planeta.

El supervisor de efectos especiales, Richard Baneham, comentó a Los Angeles Times, que se trató de un arduo trabajo en equipo. Según detalló el experto, en los estudios Lightstorm en Manhattan Beach se construyeron dos gigantescos tanques con capacidad de casi un millón de litros; de 37 metros de largo, 18 de ancho y 9 de profundidad, ambos eran un entorno ideal para el rodaje.

En ellos, el director pudo captar las secuencias bajo el agua de forma natural y creíble. Los actores también tuvieron la oportunidad de sumergirse y llevar a cabo las arduas escenas, que implicaban contener la respiración por largos períodos de tiempo. Una de las cuales permitió a Kate Winslet arrebatar el récord al respecto que ostentaba Tom Cruise.

El extraordinario logro de Kate Winslet en Avatar 2: El sentido del agua

Para Kate Winslet, conocida por sus interpretaciones dramáticas, Avatar 2: el sentido del agua fue un reto por completo fuera de su registro habitual. En el programa Entertainment Tonight, la actriz se extendió en detalles acerca de una experiencia que requirió un esfuerzo físico extraordinario. También atreverse a nuevas experiencias en el set de filmación. Mucho más, demostrar una faceta de sus capacidades que sorprendió a sus fanáticos.

“Es muy divertido porque realmente no leo críticas o cosas de los medios. No estoy en Instagram, es como si estuviera completamente desconectada de esa parte de mi vida”, explicó Winslet. “Así que, durante toda esta semana y la anterior, tuve personas que se me acercaron en el trabajo y me dijeron: Dios mío, ¿siete minutos y 20 segundos?. Y yo digo, ¿Qué? Espera, espera un minuto. ¿Cómo sabes eso?”.

Kate Winslet está satisfecha de su esfuerzo y también del resultado final de Avatar 2: El sentido del agua, una película que ya es considerada un prodigio técnico. “Fue brillante y estoy muy orgullosa de mí misma, aunque probablemente nunca podré volver a hacerlo”, agregó. “Eso llegó al final de cuatro semanas de entrenamiento bastante intenso y fue en el tanque de buceo. Pero me encantó”.

Una visión de Pandora por completo nueva

De la misma manera que ocurrió con Avatar en el año 2009, Avatar 2: El sentido del agua trajo consigo todo tipo de avances cinematográficos. Además de los ya mencionados tanques de inmersión, la técnica de captura de movimiento también evolucionó para la película. Para lograr rodar las actuaciones de los actores bajo el agua se construyeron dos escenarios inmersivos, denominados “volúmenes”. Uno se utilizó para filmar lo que ocurría bajo la línea del agua; el otro lo que pasaba en la superficie.

Según Baneham, al emplear en simultáneo ambos mecanismos, se logró alinear de manera temporal y geográfica las tomas. Lo que brindó a las secuencias finales de Avatar 2: El sentido del agua su espectacular realismo. A la vez, la sensación de que la cámara era capaz de captar, en toda perspectiva posible, lo que ocurría en la toma.

Otra ventaja del proyecto fue el prolongado tiempo que llevó realizarlo, lo que permitió a Cameron lograr el efecto exacto que deseaba. Las filmaciones bajo el agua comenzaron en el 2017 y se extendieron por 18 meses. Según Cameron, que insistió en un entorno aislado, eso permitió una concentración total de los actores.

Avatar 2: el sentido del agua se ha convertido en un suceso extraordinario en el mundo cinematográfico. Además de un espectáculo visual que superó con creces a su predecesora. Un logro que brinda la oportunidad a la saga de Pandora a continuar en, al menos, tres películas más. ¿Habrá más récords que romper en una producción de semejante envergadura? Seguramente Cameron encontrará la manera de lograrlo.