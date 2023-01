Los concursos de preguntas y respuestas de televisión son un formato ganador. Son entretenidos, emocionantes y, por qué no, nos enseñan cosas que no sabíamos. Y es la excusa perfecta para competir desde casa por ver quién sabe más o está más puesto en según qué temas de cultura general. También los hay en formato juego de mesa. Y como no podía ser de otra manera, en las tiendas de apps hay muchos juegos de preguntas y respuestas con los que ponerte a prueba. En solitario o contra otros jugadores online.

Si bien en los juegos móviles de este tipo no hay un premio monetario, sí son una manera entretenida de pasar unos minutos o unas horas aprendiendo al tiempo que pones a prueba tus conocimientos. Con el aliciente de competir contra otras personas, ganar puntos o desbloquear más preguntas. Además, los hay para todos los gustos y niveles de conocimientos.

Veamos varios ejemplos. Algunos ya te sonarán. Otros están ahí para que los descubras. Sea como fuere, los juegos de preguntas y respuestas son siempre un acierto para divertirte con tu teléfono móvil en casa, esperando el autobús o mientras viajas en tren hacia el trabajo o de vuelta a tu hogar. ¡A jugar!

Preguntados

Si en los juegos de mesa el más popular en preguntas y respuestas es el Trivial o Trivial Pursuit, su equivalente para teléfonos móviles es Preguntados. El de mesa nace en 1979 y se hace con el favor del público en 1984. Y Preguntados se lanzó en 2013 y desde entonces ha cosechado un gran éxito hasta nuestros días. Sus creadores son argentinos aunque la empresa responsable, Etermax, ya cuenta con más de 500 empleados de todas partes del mundo.

En la actualidad, puedes jugar a varias versiones de Preguntados, en inglés Trivia Crack. Disponibles para iOS y Android, tienes a tu alcance el Preguntados original, Preguntados 2, Preguntados Aventura y Preguntados Exploradores. Además, tiene una versión física de mesa y su propia serie de dibujos animados llamada TriviaTopia.

En este enlace encontrarás los Preguntados de Google Play y en este otro los de la App Store para iPhone y iPad. También puedes jugar a algunos de ellos en Apple Watch, relojes inteligentes con Android y en altavoces inteligentes.

Dilemo

Aunque no es tan popular como el juego anterior, Dilemo quiere ganarse el favor del público con un aura de misticismo y con cientos de preguntas organizadas por niveles de dificultad y temáticas. Así no hay manera de aburrirse ni de repetir siempre las mismas cuestiones.

Dilemo está disponible para iOS y Android y viene acompañado de una base de datos de preguntas muy variadas y un diseño muy cuidado. Además, puedes repetir cada nivel para obtener mejor puntuación, ganar obsequios, desbloquear niveles… Vamos, que no tienes excua para pasar un rato respondiendo preguntas simplemente deslizando el dedo a un lado o a otro. Piensa rápido y acierta.

Quizit

Disponible para iOS y para Android, Quizit es un juego de preguntas y respuestas claramente inspirado en el popular juego de mesa Trivial Pursuit. Pero con algunos cambios para evitar problemas legales. Con todo, incorpora el popular rosco de colores con distintos temas o categorías.

El juego consiste en acertar el máximo de preguntas posibles en el menor tiempo posible. A más respuestas acertadas, más puntos obtendrás. Y para evitar hacer trampas, tendrás que responder rápido. Por lo demás, puedes jugar solo o vértelas contra otros rivales de todo el mundo. Y en tu perfil verás tus estadísticas de aciertos en cada categoría y los premios conseguidos.

TRIVIA 360

En esta recopilación de juegos de preguntas y respuestas tampoco puede faltar TRIVIA 360, un juego disponible para iPhone, iPad y Android y traducido a varios idiomas. Su carta de presentación es impresionante: más de 1.000 preguntas para responder en solitario o contra rivales humanos, varios modos de juego, listas de los mejores jugadores, etc.

Cuatro respuestas a elegir, verdadero o falso, puzles, un especial de banderas del mundo y un largo etcétera para divertirte con distintas propuestas basadas en responder a las preguntas mejor que los demás. Luego podrás buscarte en el TOP de jugadores diario, semanal y permanente.

Quizzes de Peaksel

El desarrollador serbio Peaksel tiene decenas de aplicaciones móviles. Y entre ellas, destacan sus juegos de preguntas y respuestas. En inglés, quiz games. En total, 14 juegos de preguntas disponibles para iPhone, iPad y Android. Los hay temáticos y otros más generales.

Destaca su Quiz de Cultura General. Está disponible en 16 idiomas, incluye pistas para cuando te atasques con una pregunta, puedes saltar preguntas a cambio de perder una vida, etc. El juego tiene centenares de preguntas en el que tienes que elegir una de las dos respuestas posibles. A poder ser, en poco tiempo.

También te gustará el Quiz de Geografía. Está disponible para iOS y Android. Su diseño es similar a la app anterior pero especializado en descubrirte lugares del mundo. Más de 150 preguntas sobre países, accidentes geográficos y cualquier elemento natural o creado por el hombre que deberías saber ubicar en el mapa.

Jeopardy!

Jeopardy es uno de los programas de TV más longevos de Estados Unidos. Su app oficial es el equivalente de este show en forma de juego de preguntas y respuestas. El único requisito para jugar es saber inglés, ya que no está traducido. Tiene versión para iOS y para Android.

Este divertido juego de preguntas y respuestas tiene diferentes categorías, modalidades de juego y pistas para ayudarte. Y aunque puedes jugar solo, también es posible vértelas contra otros jugadores. Todo ello con el estilo y diseño del programa de TV original pero desde la comodidad de tu teléfono móvil.