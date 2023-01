En enero de 2014, Lenovo le compró Motorola Mobility a Google por poco menos de 3.000 millones de dólares. Una ganga, considerando que en primer término los de Mountain View habían pagado más de 12.000 millones para adquirirla en 2011. Pero pese al calibre de ambas marcas, nunca se habían aliado para lanzar un móvil, hasta hoy. Así es como en el marco del CES 2023, hemos conocido al Lenovo ThinkPhone by Motorola.

Se trata de un smartphone Android repleto de funciones de productividad que pretende ganarse un lugar importante en entornos laborales. A primera vista, no tiene nada de revolucionario, pero llega con la promesa de funciones muy útiles para el ámbito empresarial. Y su lista de especificaciones está acorde a la de cualquier otro móvil de altas prestaciones. Sin embargo, su mayor virtud posiblemente sea su peor defecto: apunta a un público (y un uso) demasiado específico.

Lenovo ha presentado el ThinkPhone by Motorola como "el mejor compañero de un ThinkPad", y no existe una definición más precisa. El dispositivo está plagado de funciones pensadas para ser utilizadas dentro del ecosistema de Lenovo. Y si bien cualquiera puede comprarlo y usarlo como un teléfono Android más, si no cuentan con un portátil de la marca china no podrán sacarle provecho a sus características más interesantes.

Interesante, sí, pero muy específico

Lo más relevante de este móvil es la tecnología Think 2 Think. Esta permite conectar de forma inalámbrica un Lenovo ThinkPhone con un portátil ThinkPad de forma automática: solo necesitan estar cerca uno de otro y conectados a la misma red WiFi. Pero además incluye un portapapeles compartido, para copiar texto o imágenes en el teléfono y pegarlos en ordenador, y viceversa. Y si eso no es suficiente, también permite arrastrar archivos de un dispositivo a otro, mostrar notificaciones de Android en Windows, abrir apps del móvil en el PC, y hasta usar el smartphone como cámara web.

Claro que si no dispones de un ordenador compatible, no podrás aprovechar todas estas funciones y tendrás entre tus manos un móvil Android como tantos otros en el mercado. ¿Es esto un problema? No necesariamente. Pero seguramente la respuesta final esté atada al precio del dispositivo, que hasta el momento no ha sido revelado.

Principales características técnicas del Lenovo ThinkPhone by Motorola

Pantalla pOLED de 6,6 pulgadas con resolución FHD+ (2400 x 1080) y tasa de refresco de 144 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Memoria RAM 8 o 12 GB. Almacenamiento 128, 256 o 512 GB. Cámaras Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica de la imagen; cámara secundaria ultrawide de 13 MP y sensor de profundidad. Cámara frontal de 32 MP. Conectividad WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 5G y puerto USB-C. Audio Doble altavoz estéreo con soporte para Dolby Atmos. Batería 5.000 mAh, con soporte para carga rápida cableada de hasta 60 W y carga inalámbrica de 15 W. Sistema Operativo Android 13.

En materia de diseño, el Lenovo ThinkPhone se ve como tantos otros modelos de Motorola en el mercado; especialmente si lo miramos de frente. En tanto que la parte trasera sigue la línea estética de los portátiles ThinkPad. Uno de los elementos más llamativos es que en el costado izquierdo presenta un botón rojo programable, un guiño hacia el icónico TrackPoint usado en los portátiles ThinkPad. Vale mencionar, de todos modos, que llega preconfigurado para utilizarlo como walkie-talkie a través de Microsoft Teams.

Otro aspecto notable del Lenovo ThinkPhone by Motorola es que cuenta con certificación IP68 de resistencia al polvo y el agua, y también cumple con el estándar militar MIL-STD 810H. Así, promete ser durable y lo suficientemente resistente como para sobrevivir al trajín diario.

Por último, el smartphone incorpora herramientas de seguridad avanzada diseñadas por Motorola y especialmente pensadas para entornos de IT. El Lenovo ThinkPhone se venderá en Estados Unidos, Australia, Europa, Latinoamérica, Medio Oriente y mercados asiáticos seleccionados, aunque todavía no tiene fecha específica de lanzamiento. Por lo pronto, el fabricante solo ha mencionado que llegará "en próximos meses", y con precio a definir.