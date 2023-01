A la hora de elegir móvil, los multimillonarios no son tan diferentes de nosotros. Si bien no necesitan preocuparse por el precio, sí que deben tomar una decisión: Android o iOS. Este es el caso de Bill Gates, quien a pesar de ser cofundador de Microsoft, no se ha decantado por el Surface Duo 2, y en su lugar se ha ido por la competencia.

En una reciente sesión de preguntas y respuestas en el subreddit r/IAmA, Bill Gates aprovechó para responder las dudas más recurrentes de los usuarios en relación a su persona. Desde su opinión con respecto al metaverso, web3 y ChatGPT, hasta otras más sencillas como cuál es su móvil actual. Pues bien, fue aquí donde reveló que su dispositivo diario es nada más y nada menos que un Samsung Galaxy Z Fold 4.

Pero, como no podía ser de otra forma, Gates no ha tenido que pagar ni un centavo por el móvil de casi 2.000 euros. Fue el propio Lee Jay-Yong, presidente de Samsung, quien le obsequió el móvil tras encontrarse en Corea del Sur, momento en el que Bill Gates dejó de lado su viejo Z Fold 3. Por lo visto, el cofundador de Microsoft es fan de la línea Fold de Samsung.

Eso sí, Bill Gates deja bien en claro que suele utilizar las aplicaciones propias de Microsoft en su día a día. Entre ellas, Outlook. Según comenta, el tamaño de pantalla que le ofrece el Galaxy Z Fold 4 significa "no utilizar una tablet sino únicamente mi móvil y mi portátil, un ordenador con Windows".

Bill Gates ya coqueteaba con móviles de otras marcas antes de pasarse a su Samsung Galaxy Z Fold 4

Bill Gates, fundador de Microsoft

El fundador de Microsoft ya ha utilizado móviles de otras compañías en anteriores ocasiones. De hecho, según algunos rumores que corrían en 2021, el ejecutivo tenía para aquel año un iPhone 5s, un modelo muy antiguo de Apple, y con el que buscaba comparar los sistemas Android y iOS.

Junto a Jeff Bezos, Bill Gates es uno de los pocos multimillonarios que apuestan por móviles Android. El primero utiliza un móvil Samsung en la actualidad, tras el fracaso del Fire Phone de Amazon. Mientras tanto, el segundo ya va por una nueva ronda de móviles Samsung.

Otros como Elon Musk o Mark Zuckerberg han sido vistos utilizando móviles iPhone en su día a día. Musk, por su parte, ha reconocido en varias ocasiones los beneficios de los sistemas integrados de Apple. Mientras tanto, el fundador de Facebook ha sido fotografiado en más de una ocasión llevando móviles iPhone entre sus manos.

Al igual que sucede con Gates, es bastante probable que haya sido el mismísimo Tim Cook quien lo haya ofrecido como un regalo de la empresa.