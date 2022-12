El multimillonario Yusaku Maezawa acaba de anunciar quiénes serán los tripulantes que se unirán a él en el proyecto Dear Moon, la primera misión civil a la Luna. Este empresario japonés compró en 2018 todos los billetes para viajar a bordo de un cohete de SpaceX hacia nuestro satélite. Más tarde, en marzo de 2021, anunció que elegiría a 8 personas de todo el mundo, con diferentes inquietudes y talentos, para acompañarle en este emocionante viaje. Finalmente, los elegidos se han anunciado hoy, y lo cierto es que hay algunos nombres conocidos entre ellos.

Quizás el más conocido internacionalmente sea el DJ estadounidense Steve Aoki. No obstante, junto a él van otros muchos personajes famosos, desde deportistas hasta youtubers, pasando por músicos y otros artistas de diferentes áreas.

El vuelo está planeado para 2023 inicialmente. No obstante, no se puede confirmar que vaya a tener lugar entonces. No debemos olvidar que la propia NASA se ha visto obligada a cambiar sus planes para viajar a la Luna en numerosas ocasiones y, actualmente, sitúa el primer viaje tripulado en 2024 y el primero con alunizaje en 2025. En cuanto a SpaceX, Elon Musk también ha cambiado sus predicciones, tanto para la Luna como para Marte, varias veces. De cualquier modo, la noticia hoy no es la fecha de lanzamiento, sino las personas que irán a bordo.

Primeros civiles en la Luna

A día de hoy, la Luna la han pisado doce personas, todos ellos astronautas. Ningún civil ha paseado entre sus cráteres. Sin embargo, el auge del turismo científico, desarrollado en paralelo a los planes para devolver a los humanos a la Luna, ha llevado a planear una convergencia entre ambas ideas. Esto es Dear Moon, una misión en la que se pretende llevar a la Luna a nueve personas durante una semana, para devolverlas después otra vez a la Tierra.

Además de sí mismo, Maezawa ha elegido a ocho personas y ha dejado a otras dos en reserva. En total, todos ellos son de siete nacionalidades diferentes.

Desde Estados Unidos viajarán el famoso DJ Steve Aoki, el youtuber Tim Dodd y el cineasta Brendan Hall. Además, queda en la reserva la esquiadora Kaitlyn Farrington. Corea del Sur tendrá representación con el cantante Choi Seung-Hyun, más conocido como T.O.P. Habrá también dos fotógrafos, el inglés Karim Iliya y la irlandesa Rihannon Adam. Otro artista será el checo Yemi Akinyemi Dele, director de arte, coreógrafo y performer. Y, para terminar, cierra la tripulación el actor indio Dev Joshi. No obstante, junto a Farrington, en la reserva estará la bailarina japonesa Miyu.

Una reserva totalmente femenina que contrasta con una tripulación oficial en la que solo viajaría una mujer, frente a ocho hombres. Es un dato que llama la atención, teniendo en cuenta la homogeneidad que se quiere empezar a mantener en este tipo de viajes en un futuro.

Y es que, si bien en su día se habló de aquel pequeño paso para un hombre, es la humanidad la que volverá de nuevo a la Luna. Una humanidad diversa. Esta tripulación lo es en muchos sentidos, aunque quizás le falte ese pequeño detalle.