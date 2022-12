El tráiler de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 llegó casi de manera sorpresiva para conmover a los fanáticos. Por un lado, no solamente fue una mirada pormenorizada y emocionante del cierre de la trilogía. También, se trató de un recorrido por lo que parece ser un argumento mucho más elaborado y oscuro que las anteriores entregas. Por si eso no fuera suficiente, el avance dejó claro que, al menos, habrá algunas despedidas dolorosas. ¿Cuáles? La pregunta quedó sin responder en medio de serie de Easter Eggs que el vistazo a la película mostró con especial cuidado.

Por supuesto, el film es una obra de especial importancia para el Universo Cinematográfico de Marvel. Según anunció el propio director James Gunn y varios de sus actores, es un cierre definitivo para la subfranquicia. Lo que, además, deja claro que será una historia de ruptura en la gran narrativa de la franquicia. Más allá de las posibles muertes o incluso, revelaciones del argumento, se encuentra el hecho que será la última película de Gunn para Marvel. Al menos, es lo que se supone, ahora que se convirtió en la cabeza visible del Universo extendido de DC.

Tal vez por ese motivo, el tráiler fue especialmente elocuente y contundente en dejar claro todo lo que puede esperar de este cierre. Uno esperado y que, sin duda, se convertirá en una experiencia conmovedora para buena parte de los fanáticos. Te dejamos los más llamativos easter eggs que el avance mostró. Que, además, relatan de forma más o menos clara, que puede esperarse de la esperada producción.

Nuevas ropas para el equipo de superhéroes

Puede parecer un detalle menor, pero el tráiler mostró que los Guardianes de la Galaxia, tienen lo que parece ser un uniforme concreto. No se trata de una casualidad o un detalle meramente estético. De hecho, del atuendo de los personajes es una referencia directa a la obra de Andy Lanning y Dan Abnett. En el cómic de origen, los personajes llevan una indumentaria específica, que les convierte en un equipo compacto y específico.

Ya en las primeras dos películas, los diferentes cambios en la forma de vestir de los Guardianes de la Galaxia, mostraron momentos cruciales en su historia. Pero en esta ocasión, rendir homenaje a su primera aparición en Marvel Super-Heroes # 18 de enero de 1969, es toda una celebración a su larga tradición en la editorial. Quizás, también, la despedida más simbólica que el film pueda brindar a sus queridos personajes.

Nueva música que habla de una evolución temporal y del carácter del equipo

Para la subfranquicia de los Guardianes de la Galaxia, la música siempre ha sido una forma esencial de analizar a sus personajes. Desde el casete de música y el clásico Walkman de la primera película, hasta el obsequio de un Zune a Peter Quill por parte de Kraglin. La forma en que la banda sonora interactúa con la historia es de capital importancia para comprender el subtexto de la historia. Incluso, las partes más elaboradas de su argumento.

No parece ser casual que Gunn haya incorporado la canción In The Meantime de Spacehog, en el tráiler. Una adición que rompe la temática musical de la película y que la dirige a lugares por completo nuevos. Después de todo, lanzada en el año 1996, es la más canción más reciente de Guardianes de la Galaxia hasta la fecha.

El debut de Counter-Earth en el Universo Cinematográfico de Marvel

Counter — Earth es un viejo conocido para los fanáticos de Marvel. El planeta, semejante a la Tierra, pero habitado por híbridos antropomórficos, ha sido parte de un buen número de historias en la editorial. De hecho, el extrañísimo sitio ha tenido al menos cuatro versiones a través de la historia del mundo del cómic.

No está muy claro, cuál de esas variaciones es la que muestra el tráiler. Pero algo si es evidente. Se trata de un guiño cariñoso de Gunn a uno de los más curiosos emplazamientos del Universo de Marvel como mitología.

El High Evolutionary de Chukwudi Iwuji

Este villano, que en los cómics es temido de forma considerable, llega al Universo Cinematográfico de Marvel de la mano de Gunn. Lo que quiere decir, que es más que probable, el doctor Nathaniel Essex, también conocido como Mister Sinister, sea algo más que un antagonista. Sicópata y de una crueldad temible, seguramente tomará parte en uno de los puntos más complicados y dolorosos del argumento. Rocket Raccoon es uno de los crueles experimentos del personaje.

También, la presencia de la figura demuestra que la historia de origen de Rocket sea parte central del argumento. Lo que es probable, también conduzca al cierre de su arco narrativo en la trilogía. Según insistió el mismo Gunn, su regreso a Marvel tuvo como objetivo “completar” la historia del querido mapache, alterado genéticamente. De hecho, en el tráiler, puede verse una toma del personaje como un bebé, lo cual deja claro cuáles puntos explorará el guion. Al mismo tiempo, hubo un breve vistazo a Lady Lylla, una nutria inteligente que en el cómic es el interés amoroso de Rocket.

Adam Warlock está de visita en el Universo de los Guardianes de la Galaxia

El avance también mostró la primera imagen oficial de Will Poulter como Adam Warlock. Lo que despeja cualquier duda de cómo sería abordado el personaje en el argumento. Como se recordará, la llegada de la poderosa figura fue anunciada en una de las múltiples escenas poscréditos de Guardianes de la Galaxia Volumen Tres. Hasta ahora, no hubo imágenes del actor interpretando a la todopoderosa criatura.

Pero el tráiler lo mostró en todo su esplendor. También deja claro que es un personaje de cuidado y que, como no podría ser de otra forma, irá en persecución del equipo de superhéroes.

La posible muerte de Rocket Raccon y Drax

Durante los últimos meses, se especuló que, al menos, dos personajes de la subfranquicia morirán en la película. El tráiler parece demostrar que los rumores son ciertos y que lo más probable sea que se trate de Rock Raccon y Drax. Lo cual, por supuesto, cerraría de una manera u otra el largo trayecto de los Guardianes de la Galaxia a través del Universo cinematográfico de Marvel.

Desde un primer plano del rostro de Peter Quill en mitad de una escena dramática, hasta lo que parece ser una secuencia con Rocket en otro plano de existencia. Lo cierto es que pareciera que al menos un miembro de su querido equipo moriría entre sus brazos. Ya hace meses, hubo sospechas que además de la posibilidad de una muerte heroica para Rocket, también habría una semejante para Drax. Incluso, el actor Dave Bautista se despidió de forma emotiva de su personaje en una publicación de Instagram. En el breve texto, agradeció la oportunidad y dejó claro, no retornaría para interpretarlo en una futura entrega de Guardianes de la Galaxia.

Por lo que la visión de tanto Quill con el rostro contorsionado por el llanto, como lo que parecen gotas de sangre, anuncian algunas tragedias. Algo que convertiría a Guardianes de la Galaxia, Volumen tres, en un cierre directo y conmovedor a su historia.