El desarrollo de The Boys ha cautivado a propios y extraños por distintas razones. Una de ellas tiene que ver con su tono. Se trata de un relato que muestra la cara opuesta de los superhéroes, el lado oscuro de personajes idealizados como los que se encuentran en el Universo Cinematográfico de Marvel. Esta historia, disponible en Amazon Prime Video, tendrá una cuarta temporada sobre la que se han dado a conocer varias novedades.

Uno de los principales atributos de The Boys es su tono, explícito, oscuro, sin reparo en muchos aspectos sobre los que en otro tipo de producción tienen algún cuidado más. Por eso, en buena medida, ha causado revuelo dentro la audiencia de Amazon Prime Video y en aquellos que sigan cualquier relato inspirado en superhéroes.

Aunque aún no se tiene una fecha de estreno definida para la cuarta temporada de The Boys, hay varias decisiones que se están tomando. Varias de ellas tienen que ver con el elenco, el regreso de algún personaje relevante y otros que se incorporarán en el relato.

Las caras nuevas del reparto de The Boys

De acuerdo con información de The Comic Book se han sumado dos nuevos rostros a la serie. Una de ellas es Jeffrey Dean Morgan, quien ya participó en proyectos como The Waling Dead y Watchmen. Sin embargo, aún no se conoce cuál será su rol dentro de la cuarta temporada de The Boys.

Una de las principales sorpresas, hasta el momento, tiene que ver con Simon Pegg, el actor que formó parte de la primera temporada de la serie y a quien no se le ha vuelto a ver en el relato. Por supuesto, regresará para interpretar a Hugh Campbell Sr. durante la cuarta temporada.

La otra noticia relacionada con el reparto de la cuarta temporada de The Boys es la incorporación de Rosemarie Dewitt. Ella dará vida a la madre de Hughie Campbell, quien es representado por el actor Jack Quaid. Se intuye, por tanto, que habrá nuevas tensiones familiares dentro de la historia de Amazon Prime Video.

En relación con el elenco, Eric Kripke, el guionista de The Boys, comentó en declaraciones que recoge el citado medio:

"Hablando en nombre del elenco y el equipo, estamos muy agradecidos con Sony, Amazon y, sobre todo, con los fanáticos por abrazar el programa y permitirnos hacer más".

A lo anterior, agregó: "Estamos encantados de continuar la lucha de Butcher y los chicos contra Homelander y los Siete, así como comentar sobre el mundo loco en el que vivimos. Además, esta es la primera vez en la historia que la explosión de genitales ha llevado a un mayor éxito". El showrunner se refiere, desde luego, a aquella visceral escena que pudimos ver en la cuarta temporada. Una de las tantas que causaron conversación —para bien y para mal— en los meses de transmisión.