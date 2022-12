La relación entre Microsoft y Sony se quebró definitivamente durante la última semana. Situación motivada por la compra de Activision Blizzard y el destino de franquicias como Call of Duty, por supuesto. Es que, mientras los japoneses fueron la principal voz opositora al acuerdo, los de Redmond trataron de bajarle los decibeles a la discusión. Pero tanto la paciencia como la diplomacia se agotaron, y esto quedó en evidencia con las declaraciones de Phil Spencer, jefe de Xbox, en el podcast Second Request.

El CEO de Microsoft Gaming arremetió contra Sony y la acusó de objetar la compra de Activision Blizzard para mantener su dominio en el mercado de consolas. Además, el ejecutivo aseguró que la compañía asiática es la única oposición real que hoy existe a la concreción del acuerdo.

"Sony está tratando de proteger su dominio en las consolas, y su modo de crecer es haciendo que Xbox sea más pequeño. Tienen una visión de la industria muy diferente a la nuestra. Ellos no lanzan sus juegos en PC en la misma fecha [que en PlayStation], ni tampoco los incluyen en su suscripción desde el lanzamiento. [...] Pero Sony está liderando la conversación sobre por qué este acuerdo no debería llevarse a cabo para proteger su posición dominante en consolas, tomándose de Call of Duty", indicó Spencer.

El máximo directivo de Xbox volvió a remarcar que, desde un principio, Microsoft se comprometió a mantener Call of Duty en PlayStation. Incluso aseguró que la primera llamada telefónica que realizaron junto a Satya Nadella, CEO de Microsoft, tras anunciarse la compra de Activision Blizzard fue "al CEO de Sony", seguramente en referencia a Jim Ryan.

Pero Phil Spencer no se detuvo allí. También se mostró sorprendido por la postura de PlayStation, al considerar que es "el doble de grande" que Xbox en el mercado de consolas. "Encuentro desafiante que el fabricante de consolas más grande del mundo ponga objeciones sobre la única franquicia que dijimos que mantendremos en su plataforma", agregó.

Xbox se planta ante Sony para defender la compra de Activision Blizzard

Las declaraciones de Phil Spencer en Second Request han generado especial atención en las últimas horas, pero salieron a la luz la semana pasada, justo un par de días antes de que la FTC demandara a Microsoft para frenar la compra de Activision Blizzard. De modo que, a diferencia de lo que dijo el jefe de Xbox, Sony ya no es la única voz opositora al acuerdo. Aunque es lógico pensar que las autoridades estadounidenses sí han escuchado las críticas de los japoneses para intervenir en esta situación.

De todos modos, todavía no se ha dicho la última palabra. Recordemos que Brad Smith, presidente de Microsoft, aseguró recientemente que su compañía le ofreció a Sony un acuerdo para lanzar Call of Duty en PlayStation en igualdad de condiciones que en Xbox por 10 años. "El mismo juego, con las mismas características", agregó Spencer.

Además, el CEO de Microsoft Gaming, repitió el concepto de que eliminar Call of Duty de PlayStation tras cerrar la compra de Activision Blizzard no tendría sentido. Especialmente desde el punto de vista económico.

"Si analizamos la valuación de este acuerdo, no es difícil darse cuenta de que buena parte de ella pertenece a los ingresos de Call of Duty en PlayStation. Pagar lo que pagaremos por todo Activision Blizzard King, para luego dañar este activo diciendo 'vamos a quitar la versión más importante de Call of Duty en consolas del modelo de negocios de esta compañía', literalmente borraría miles y miles de millones de dólares, e inmediatamente Activision perdería todo su valor". Phil Spencer, jefe de Xbox.

Independientemente de lo dicho por el jefe de Xbox, la compra de Activision Blizzard tendrá que superar duros escollos antes de una posible aprobación. No solo en Estados Unidos, donde hoy el panorama es el más complicado; sino también en el Reino Unido y la UE. En el caso específico de Europa, los reguladores han establecido el 23 de marzo de 2023 como fecha límite para definir el futuro de la adquisición.