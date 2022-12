Alecmolon cumplió su promesa y liberó el tan esperado Rewind Hispano 2022, el vídeo que recopila los mejores momentos que se vivieron dentro la comunidad de streamers a lo largo del presente año. Recordemos que, para hacerlo posible, algunas de las figuras más populares del sector financiaron el proyecto.

Al igual que la edición del año anterior, el Rewind Hispano 2022 presume una producción de primer nivel. Además, realmente logra recopilar los sucesos más trascendentales de 2022, dándole el debido espacio y protagonismo a cada uno.

Evidentemente, hay muchos memes y referencias a momentos puntuales que dieron mucho de que hablar. Por supuesto, no podía faltar el reconocimiento del Rewind Hispano 2022 a los múltiples eventos que celebró Ibai. Destaca, principalmente, la Velada del Año, que nuevamente nos permitió ver peleas de boxeo entre streamers. Sin duda, la de este año fue muchísimo mejor que la anterior.

En relación a Auron, sus eventos de Minecraft fueron algunos de los más vistos. Todo comenzó en enero con los Squid Game, que básicamente replicó algunos de los retos de El Juego del Calamar en el título de Mojang. Una gran cantidad de streamers participaron en competencias que se fueron haciendo cada vez más tensas. La final enfrentó a Elxocas y olliegamerz, resultando este último el ganador.

También hubo guiños a Tortilland 2, la serie que durante meses reunió a diversos streamers en su cruzada contra El Profeta. Los Saw Minecraft Games, celebrados en junio, no se quedaron atrás. El Rewind Hispano 2022 los recuerda con una divertida pelea entre Auron y Billy, el icónico títere de SAW.

El Rewind Hispano 2022 incluso se subió al tren de los memes de Will Smith. No hay que olvidar que, en los Oscar 2022, el actor agredió a Chris Rock en plena gala. Fue un momento que impactó a todo el mundo del entretenimiento, lo suficiente para colarse en el Rewind Hispano 2022. Eso sí, ahora el que recibió la bofetada fue el mismísimo thegregf en la entrega de los Premios Eslan.

No había mejor manera de cerrar el Rewind Hispano 2022 que recordando aquel enfrentamiento entre streamers hispanos y franceses por el dominio del r/Place. Durante varios días hubo una intensa batalla por tener más presencia en el popular mural, a tal grado que hubo uso de bots por parte de ambos bandos. Sin embargo, en Reddit no les hizo gracia que se utilizaran herramientas automatizadas y su solución fue borrarlo todo y dejarlo en blanco. ¿Se volverá a repetir en 2023? Que nadie lo ponga en duda.

Más allá de la financiación, Alecmolon insta a la comunidad a dejar su like en el Rewind Hispano 2022 para poder realizar el del siguiente año. El objetivo es llegar a 5 millones de likes, una cifra muy alta, pero que no parece tan complicada de conseguir dada la enorme cantidad de personas que diariamente disfruta ver a sus streamers favoritos a través de Twitch y YouTube.