El próximo año, la PS5 cumplirá tres años de vida. Por lo tanto, se presenta el momento adecuado para que Sony, al igual que sucedió en las generaciones anteriores de su consola, introduzca el primer gran rediseño de hardware. En los últimos meses han comenzado a surgir reportes sobre la PS5 Slim y sus supuestas características, y ahora es la propia compañía japonesa la que anticipa sorpresas para el próximo año.

En una entrevista con Famitsu, Hideaki Nishino, vicepresidente senior de Experiencia de Plataforma en Sony Interactive Entertainment, fue cuestionado sobre la posibilidad de ver nuevos modelos como la tan rumoreada PS5 Slim. Si bien el directivo no profundizó en detalles concretos, sí dejó entrever que en 2023 tendremos novedades en relación a este tema.

"No puedo entrar en detalles en este momento, pero ojalá que esperen con ganas el próximo año", comentó. Esta es la primera vez que una figura tan importante en Sony se pronuncia al respecto. Por sus palabras, casi podemos dar por hecho que en 2023 veremos la primera gran revisión de la PS5. La duda que se mantiene en el aire es: ¿será solo la PS5 Slim? O también la variante Pro con mayores prestaciones.

Durante la generación anterior de consolas, tanto Sony como Microsoft aprovecharon la mitad de ciclo de su hardware para presentar una consola más poderosa que la versión original. En el caso de los japoneses, sin embargo, la recepción de la PS4 Pro no fue del todo positiva. En ventas no cumplió con las expectativas, y su rendimiento quedó por detrás de su competencia directa, la Xbox One X.

Sony seguramente habrá aprendido de los errores cometidos en el pasado para, en caso de realmente pretender lanzar una PS5 Pro, no volverlos a repetir. No obstante, es importante señalar que hasta la fecha no han trascendido reportes sobre las especificaciones de este hardware.

Lo que sabemos de la PS5 Slim

Concepto de la PS5 Slim de Let's Go Digital

Todo lo contrario ocurre con la PS5 Slim, de la que ya se han filtrado varias características. El pasado septiembre, Tom Henderson, que ha demostrado ser una fuente confiable en la industria de los videojuegos, aseguró que el primer rediseño de la PlayStation 5 tendrá una unidad lectora de discos extraíble, permitiendo así que los consumidores elijan cuál es el formato de juegos de su preferencia.

Podrías pensar que esto no tiene nada de novedoso porque, actualmente, Sony ya tiene dos versiones de la PS5 para cumplir con el mismo propósito. La diferencia es que, si las personas con la variante digital quieren dar el salto al formato físico, o aprovechar aquellos juegos en disco que ya tienen, obligatoriamente deben adquirir la Edición Estándar. Con la PS5 Slim, sin embargo, solo tendrían que comprar la unidad lectora.

Henderson añadió que esta estrategia le permitirá a Sony presentar un diseño de menores dimensiones y más ligero. Eso sí, en cuanto a rendimiento no esperes cambios en la PS5 Slim.

Posteriormente, a mediados de noviembre, The Leaker señaló que la PS5 Slim entrará en fase de producción durante el segundo trimestre de 2023. El objetivo de Sony sería ponerla a la venta en el tercer trimestre del mismo año. Al igual que Henderson, comentó que tendrá un diseño exterior completamente nuevo y más compacto. Ni siquiera sería necesario un soporte para colocarlo en posición vertical u horizontal —como sucede con el modelo actual—. Por otro lado, Sony habría logrado reducir el consumo energético.