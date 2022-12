Cuando The Boys se convirtió en la serie más popular de Amazon Prime Video, la plataforma sabía muy bien que no podía desaprovechar la oportunidad de explotar la franquicia tanto como fuera posible. Por esta razón, durante 2020 dieron luz verde a un spin-off, y hoy finalmente tenemos el primer tráiler del mismo. Si eres fan de la grotesca serie principal, parece que esta producción alterna, titulada Gen V, no te va a decepcionar.

Gen V no olvida sus raíces y se apoya en la misma fórmula que catapultó el éxito de The Boys. Una combinación de violencia, sexo y un tono políticamente incorrecto. Si a lo anterior sumamos que la narrativa está centrada en adolescentes que todavía no comprenden el mundo que los rodea y, por lo tanto, ignoran las consecuencias de sus acciones, imagina la enorme cantidad de situaciones ridículas que se podrán disfrutar.

El spin-off de The Boys sigue las vivencias de un grupo de estudiantes que asiste a la Escuela de Lucha Contra el Crimen de la Universidad Godolkin. Básicamente, es una academia estadounidense de formación de sups dirigida por la mismísima Vought. Sí, la misma compañía que gestiona el negocio de los superhéroes en este universo ficticio. Lo interesante es que, así como son unos completos indiferentes de las acciones de Los Siete, también lo son con sus alumnos.

Estos últimos harán todo lo posible por llamar la atención de Vought y conseguir un lugar en alguna de las agrupaciones de sups. Si tienen que recurrir a acciones ilegales para seguir escalando en su todavía corta carrera, no tendrán dudas en hacerlo.

Mucha sangre y sexo en el spin-off de ‘The Boys’

"Gen V es una serie irreverente con clasificación R que explorará la vida de los supes competitivos y hormonales mientras ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales, compitiendo por los mejores contratos en las mejores ciudades. Parte serie universitaria, parte Los Juegos del Hambre, con todo el corazón, la sátira y la picardía de The Boys", menciona su sinopsis.

Para asegurar que el spin-off de The Boys cumpla con las enormes expectativas de la audiencia, Amazon Prime Video prefirió no arriesgar al elegir a los responsables del contenido. El showrunner y guionista es Craig Rosenberg, quien también se desempeña como productor ejecutivo de The Boys. Por otro lado, Gen V cuenta con la participación de Eric Kripke, creador y máximo líder de la serie principal.

El reparto de Gen V está conformado por Patrick Schwarzenegger, Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Sean Patrick Thomas, Shelley Conn, Lizze Broadway, Alexander Calvert, Maddie Phillips, Marco Pigossi, Elana Dunkelman. Como tú mismo pudiste observar en el tráiler, habrá actores conocidos de The Boys, entre ellos Jessie T. Usher (A-Train) y Colby Minifie (Ashley Barrett). De hecho, Gen V transcurre durante los eventos de la temporada 3 de The Boys.

De momento, eso sí, el spin-off de The Boys todavía no tiene fecha de estreno. Sin embargo, desde Amazon Prime Video prometen que estará disponible en algún momento de 2023; seguramente algunos meses antes de la temporada 4 de The Boys.