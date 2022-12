Una letra puede cambiarlo todo. Esta semana se ha hecho un gran anuncio sobre fusión nuclear que ha sido acogido con júbilo por suponer un primer paso para el desarrollo de una nueva forma de obtención de energía. Sin embargo, con el anuncio pudo saltarnos una duda. ¿No existen ya las centrales nucleares? ¿Y no se lleva en ellas algo conocido como fusión nuclear?

No es una duda descabellada, pues en realidad lo que se produce en esas centrales nucleares tiene un nombre muy parecido: fisión nuclear. Sin embargo, a pesar de que haya solo una letra de diferencia, son conceptos prácticamente opuestos y cuentan con muchas diferencias.

Para empezar, la fisión nuclear consiste en separar el núcleo de un átomo pesado en otros más ligeros. En cambio, la fusión se desarrolla con el proceso contrario: los núcleos de dos átomos ligeros se fusionan, para dar lugar a otro más pesado. Este es un proceso en el que, si se dan unas condiciones concretas, se obtiene una gran cantidad de energía. Tanta, que es precisamente la forma que tienen el Sol y otras estrellas de mantenerse encendidas. El problema es que no es fácil de reproducir aquí en la Tierra. Por eso ha sido tan importante el anuncio que se hizo estos días, ya que por primera vez se ha logrado obtener más energía de la que se había invertido en el proceso. Esto plantea la posibilidad de aprovechar esa energía en un futuro, al igual que con la fisión nuclear. Ahora bien, ¿qué más diferencias existen?

Diferencias entre fusión nuclear y fisión nuclear

Ya hemos visto que el proceso es totalmente el contrario. Es decir, la fusión nuclear consiste en unir y la fisión en separar. Pero eso no es todo.

La fisión nuclear se da mediante una reacción en cadena, de modo que es muy difícil pararla en caso de que haya alguna avería que ponga en peligro las instalaciones. En cambio, con la fusión nuclear, en cuanto se deja de suministrar el combustible o se rompe al vacío en el que se lleva a cabo la reacción, esta se detiene por completo.

Por otro lado, con la fisión nuclear tanto los reactivos como los residuos son muy radiactivos. Como consecuencia, en caso de que haya fugas causadas por accidentes como los de Fukushima o Chernobyl, supondría un gran peligro que, además, permanecería durante millones de años.

Chernobyl. Mick de Paola (Unsplash)

Con la fusión nuclear generalmente se usan como combustible dos isótopos del hidrógeno, conocidos como tritio y deuterio. Estos fusionan sus núcleos para dar lugar a un átomo de helio y un neutrón sobrante. El tritio es reactivo, pero no supone un problema, porque se consume en la reacción. En cuanto al helio, es totalmente inofensivo. Por eso, la fusión nuclear se presenta como una forma de energía limpiar y segura. Lo cierto es que es limpia, porque no provoca emisiones de dióxido de carbono, como los combustibles fósiles. En realidad, tampoco la fisión nuclear genera estas emisiones. Con respecto a la seguridad, sí que es verdad que la fusión nuclear es más segura que la fisión. Pero aquí hay que hacer una aclaración, ya que suele decirse que lo es porque no genera residuos radiactivos y eso no es del todo cierto.

Según ha explicado a Hipertextual Rafael Juárez Mañas, profesor de ingeniería energética de la UNED y experto en fusión nuclear, será totalmente segura si se diseñan bien los reactores. “Hay residuos y son radiactivos, pero son como los de un hospital”, señala. “Un hospital también tiene residuos radiactivos y no tiene ni punto de comparación con la fisión”. Además, el tiempo durante el que esos residuos son peligrosos es muy diferente al de la fisión. “Cuando termines de operar la planta, la vasija del reactor es un residuo radiactivo muy considerable, lo tienes que enterrar y esperar 100-200 años”, explica el experto. “Hay que hacerlo, pero no tiene ni punto de comparación con una central de fisión en la que el combustible tarda millones de años en dejar de ser peligroso”. Esta, sería una muy mala herencia para posibles civilizaciones o especies que escaparían totalmente a nuestro control.

Por lo tanto, esta es otra de las diferencias entre fisión y fusión nuclear. De cualquier modo, a día de hoy otra gran diferencia es que la fisión nuclear ya puede usarse para obtener energía, con sus luces y sus sombras. La fusión nuclear, en cambio, se encuentra aún en pañales. Eso sí, cuenta con muchísimo potencial. Ya hemos visto que lo que se espera de ella es viable. Habrá que seguir trabajando en ello para que un día deje de existir esa diferencia.