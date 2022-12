Nicolas Cage es el actor con una de las carreras más prolíficas de Hollywood. También, una de las más extrañas. Algo que demostró este año con El insoportable peso de un talento descomunal de Tom Gormican, una obra inclasificable a su mayor gloria. Pero serán el 2023 y el 2024 cuando, al parecer, sobrepasará su propio límite de la rareza cinematográfica. Además de la muy esperada Renfield, en la que interpretará a Drácula, también protagonizará Dream Scenario.

Descrita como “una obra maestra de lo absurdo”, el film de la productora A24 estará dirigida y escrita por Kristoffer Borgli, conocido por la hilarante comedia noruega Sick of Myself. Se espera que la película — producida por Ari Aster — sea una prueba de fuego para Nicolas Cage, cuya carrera se encuentra en un momento especialmente exitoso.

El director compartió su entusiasmo por la participación de Nicolas Cage en su film a través de Instagram. Además de incluir una fotografía de la filmación, dejó algunas palabras de agradecimiento para el intérprete. “2022: ¡qué año tan extraño y hermoso!” escribió Borgli. En la séptima imagen de la serie puede verse la claqueta que muestra el final del rodaje, en medio de lo que parece un paisaje nevado. No hay mayores detalles sobre el argumento, más allá de su naturaleza de obra “singular” según palabras de producción.

Es probable que Dream Scenario se estrene en el año 2024 bajo la distribución de A24 y seguramente, podrá disfrutarse a nivel mundial. Pero en el 2023, llegará a los cines Renfield de Christopher McKay. La producción, que se estrenará el 14 de abril, cuenta con un reparto estelar que incluye a Nicholas Hoult como el personaje titular cómplice de Drácula. El guion explorará la forma en que Drácula se mueve a través del mundo, gracias a la ayuda de seres humanos incapaces de resistirse a su influencia.

“La gente ni siquiera sabe (de lo que es capaz Nicolas Cage). Hay mucho más. Hay mucho más de él que no has visto”, dijo Ben Schwartz en una entrevista reciente con The Playlist. El actor también es parte de Renfield y ha dejado claro su entusiasmo por el proyecto. “Es un sueño encantador trabajar con Nic Cage. Y cuando estás haciendo escenas con él, es genial. Está totalmente comprometido y 100% en ella. Y te asombras…”