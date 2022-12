De acuerdo a The New York Times, Meta está considerando crear una red social similar a Twitter, sacando provecho de la incertidumbre que rodea a la compañía adquirida y liderada por Elon Musk. Siendo sinceros, era cuestión de tiempo para que alguna compañía tecnológica al menos meditara la opción de desarrollar una plataforma de microblogging para plantarle cara a Twitter, que lejos está de pasar por su mejor momento.

Que Meta surja como uno de los principales candidatos para crear un competidor de Twitter tampoco es una sorpresa. ¿Por qué? Los dirigidos por Mark Zuckerberg son expertos en copiar los éxitos de otras redes sociales. La manera en que han calcado múltiples funciones de TikTok para integrarlas en Instagram es tan solo uno de muchos ejemplos.

De momento, eso sí, en Meta todavía no hay algo concreto. El citado medio menciona que un equipo interno se reunió para llevar a cabo una lluvia de ideas cuyo propósito era definir cómo podían crear el próximo Twitter.

Una de las propuestas es desarrollar una aplicación enfocada en las publicaciones de texto, que sería lo más cercano al Twitter que todos conocemos. Eso sí, Meta aprovecharía la tecnología ya presente en Instagram para ahorrar tiempo y recursos.

Sin embargo, también hay ideas de hacer todo dentro de Instagram. Algunos empleados propusieron integrar un sistema de notas, mientras que otros prefieren introducir un nuevo feed —con su propia pestaña— solo para publicaciones de texto. De hecho, internamente ya se manejan algunos nombres como Realtime, Real Reels e Instant.

Cabe mencionar que Meta no es la única interesada en crear una red social parecida Twitter. Se sabe que algunos ex empleados, que se quedaron sin trabajo tras los despidos masivos ordenados por Elon Musk, no perdieron el tiempo y unieron fuerzas para empezar el desarrollo de sus propias plataformas. Quizá en los próximos meses veamos avances de estos proyectos.

Mastodon y Hive Social también se aprovechan de la crisis de Twitter

Evidentemente, también hay otras redes sociales siguiendo con atención lo que sucede en Twitter. Mastodon es la que más ha hecho ruido, pues incluso antes de la compra de Elon Musk se posicionó como la alternativa preferida de muchos.

Poco después, Hive Social igualmente consolidó una base de usuarios; muchos de los cuales se registraron aquella noche en que cientos de empleados de Twitter se negaron a aceptar la nueva cultura laboral impuesta por el magnate. Prefirieron renunciar, dejando un hueco en puestos esenciales. Muchos creyeron que Twitter se aproximaba a su destino final, si bien solo se vivieron algunas horas de pánico generalizado.

El último que ha aprovechado la crisis de Twitter, e incluso se ha burlado de ella, es Tumblr. Esta red social se mofó del desastre que fue el sistema de verificados de Twitter Blue. Durante las últimas semanas ha visto un importante incremento en su tráfico, aunque en buena parte se debe a que la normativa volvió a permitir la publicación de material con desnudos.

"La toxicidad que rodea a Twitter y parte del comportamiento de los nuevos propietarios me llevan a creer que existe una gran oportunidad para una plataforma de microblogging con un modelo de negocios diferente. Hay muchas oportunidades en este momento para aprovechar las plataformas de redes sociales, y la gente siente la oportunidad”, comentó a The New York Times Scott Galloway, profesor de marketing de la Universidad de Nueva York.