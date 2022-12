Mantícora

El verdadero monstruo en Mantícora es una tragedia a punto de suceder. Tan cercana, que resulta repulsiva por su mera posibilidad. Vermut se acerca con cuidado al núcleo de lo desagradable, del miedo, de lo espantoso. Lo muestra, lo narra en fragmentos que podrían llevar o no a llevar a una conclusión terrorífica. Pero, en realidad, Mantícora no está interesada en lo que ocurre, tampoco en lo que ocurrirá. Lo que realmente obsesiona a la película es la sugerencia de una crueldad inminente. Todo el relato trabaja cuidadosamente en la atmósfera, se esfuerza por construir una sensación irrespirable. Cada vez más aislado, enfurecido, envilecido, Julián es un monstruo que comienza a perder los límites de la realidad y lo que ocurre en su mundo particular.