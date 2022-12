Death es uno de los personajes favoritos en The Sandman, de Neil Gaiman. Y su versión televisiva, interpretada por Kirby Howell-Baptiste, causó sensación. En especial, por trasladar lo esencial de la personalidad de la misteriosa figura al streaming. Ahora, Netflix difundió una escena editada de la versión original de la serie que profundiza en la singular forma de pensar de la hermana mayor de Los Eternos.

The Sandman se convirtió en un éxito inesperado para Netflix. No solo se trata de una de las mejores adaptaciones de la plataforma, también es un recorrido emocionante y asombroso para los fans del material original. El metraje inédito, liberado por Netflix con motivo de la Navidad, demuestra el nivel de cuidado que el equipo de producción dedicó a la serie. La secuencia explora en las motivaciones de Death y el motivo por el cual es capaz de ver su trabajo de la forma en que lo hace.

“En el espíritu de las fiestas, tenemos un regalo para los mejores fanáticos del mundo: más Death [y] Dream”, escribieron los desarrolladores de The Sandman, Allan Heinberg y David S. Goyer. La publicación llegó en forma simultánea a Twitter y YouTube. “Esta escena eliminada del episodio The Sound of Her Wings nos da un poco más de información sobre por qué Death es como es. Esperamos que la disfruten”. Un anuncio que entusiasmó a los seguidores del programa y conmovió al amplio fandom del cómic.

The Sandman: un recorrido por lugares oscuros y dulces

Como mencionaron los productores, la escena eliminada proviene del sexto capítulo de The Sandman, titulado The Sound of Her Wings. Se trata de una adaptación fiel del volumen número #8 del cómic, publicado en 1989 por Neil Gaiman, Mike Dringenberg, Malcolm Jones III y Todd Klein. En el episodio, Dream (Tom Sturridge), desolado y confuso, acompaña a su hermana mayor, Death, en un día de trabajo. Lo que implica, asumir el tránsito de la muerte desde un punto de vista casi íntimo.

En la escena revelada por Netflix, Death cuenta a su hermano cómo logró captar el sentido de la muerte como algo más que un tránsito físico. También una experiencia espiritual de alto calibre que podía conmover incluso “al universo entero”. Un concepto asombroso que sorprendió tanto en el cómic y ahora en su versión televisiva. “Resolví que cada cien años me tomaría un día para ver qué podía aprender sobre la vida como experiencia”, dice. “Y al final de mi primer día, cuando me conocí, me dije que era una perra fría y engreída. Así que entendí el mensaje y la importancia de la existencia misma”.

Death experimentando un día de una vida mortal cada 100 años es una referencia directa a Death: The High Cost of Living de Neil Gaiman, Chris Bachalo, Mark Buckingham y Steve Oliff. El volumen forma parte de una serie limitada publicada originalmente bajo el sello Vertigo Comics de DC, como un spin-off de The Sandman. La historia, de tres partes, narra un día en la vida de Sexton, un joven suicida que termina por obtener una segunda oportunidad. La ya icónica anécdota de Death tomando un día para vivir la experiencia humana al completo, forma parte esencial para comprender el sentido del relato.

Una mirada a la fragilidad y la belleza de la vida

La propia Howell-Baptiste discutió previamente la importancia de la escena cuando se proyectó CCXP en el panel dedicado a la serie. “Ella vivió por un día (como ser humano) y luego se conoció a sí misma”, dijo la intérprete. “La razón por la que es tan compasiva es porque entiende el sentido de morir. Incluso siendo la Muerte y sabiendo lo que iba a pasar, todavía no se sentía lista para ir”, explicó. Una aproximación más que filosófica que la escena muestra en toda su dolorosa belleza.

The Sandman fue renovada para una segunda temporada por Netflix. Se espera, que los nuevos episodios incluyan al resto de los Eternos, así como otras adaptaciones del popular cómic. “Hay algunas historias asombrosas esperando a Morpheus y al resto de ellos. Ahora es el momento de volver al trabajo”, dijo Gaiman en ese momento para celebrar la noticia. “Después de todo, hay una comida familiar por delante. Y Lucifer está esperando que Morfeo regrese al infierno”.