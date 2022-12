Para James Cameron no hay comparación posible entre el apartado visual de su esperadísima Avatar 2: el sentido del agua y cualquier otra película actual. Lo que incluye la franquicia de Marvel. Durante una entrevista que reseña IndieWire, el director insistió en que no hay “posibilidades de comparar los resultados en pantalla” entre su trabajo y la saga superheroica. También dejó claro que hay una “distancia apreciable y evidente” entre Avatar como producción y la exitosa serie de películas.

Según James Cameron, los logros de Avatar superan los de cualquier otra película, incluyendo el mundo digital creado por Marvel en la mayoría de sus largometrajes. De hecho, el cineasta enfatizó el nivel de detalle en la apariencia entre los Na’vi frente a cualquier otra criatura de la franquicia de superhéroes.

Bajo su punto de vista, el estudio “ni siquiera está cerca” de lo que Avatar logra en cuanto a texturas, color y cinética de sus personajes. Lo que incluye al hasta ahora mayor logro de Marvel: la apariencia realista y poderosa del Thanos, interpretado por Josh Brolin en Avengers: Endgame.

“Solo quiero decir con anticipación que no voy a despreciar el Universo Marvel o DC”, dejó claro Cameron. “Pero la diferencia es evidente”. Lo cual abarca, claro está, la tecnología de captura de movimiento que convirtió a la original Avatar en un prodigio visual que marcó un hito histórico. Pero, para Cameron, se trata de algo más elaborado; en especial, un trayecto que incluye un largo aprendizaje sobre la evolución de la tecnología digital en los efectos visuales de Avatar 2.

“Obviamente, las grandes películas de cómics han estado impulsando un gran volumen (de trabajo) de la industria”, admitió Cameron. “Pero, en nuestro caso, también se trata de expansión y precisión. El equipo en WETA Digital constantemente tiene nuevas contrataciones. También una buena cantidad de nueva tecnología punta que desarrollar. Industrial Light & Magic hace un gran trabajo. Sin embargo, cuando se trata del tipo de cosas faciales emotivas que estamos haciendo… ¿Thanos? Vamos. Ni siquiera está cerca de lo que hizo WETA con Avatar 2: el sentido del agua”.

El largo trayecto hacia los impecables efectos visuales de Avatar 2

Por curioso que parezca, la compañía WETA Digital trabajó en Thanos para Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame junto con Digital Domain. De modo que, podría decirse que parte de la aclamada gestualidad en el personaje tiene el mismo origen que el universo de efectos visuales de Avatar.

Con todo, James Cameron considera que lo que está ocurriendo debido a la expansión del cine de superhéroes deja claras las deficiencias de varios proyectos. Para el cineasta, se trata de un recorrido mal planeado que, además, no logra abarcar las exigencias de una industria de efectos visuales cada vez más madura.

No es la primera vez que James Cameron critica a las franquicias de superhéroes y, en especial, su forma de hacer cine. Hace poco analizó la poca sustancia argumental y la incapacidad de los argumentos para explotar a sus personajes. “Cuando miro estas películas espectaculares de Marvel y DC, no importa la edad que tengan los personajes, todos actúan como si estuvieran en la universidad. Tienen relaciones, pero en realidad no las tienen”, dijo Cameron a The New York Times. “Nunca cuelgan las espuelas por culpa de sus hijos. ¿Cuáles son las cosas que realmente nos ponen a tierra y nos dan poder, amor y un propósito? Esos personajes no lo experimentan y creo que esa no es la manera de hacer películas”.

Una incómoda historia de poca calidad en pantalla

Las críticas de James Cameron también incluyen la poca calidad del apartado visual de Marvel y DC en la que ha insistido durante años. Sus puntos de vista se unen a la reciente ola de comentarios sobre los problemas que atraviesan los equipos de efectos visuales del estudio. En especial, los plazos imposibles y la pobre calidad de su apartado visual en pantalla.

Este año She-Hulk: Abogada Hulka y Thor: Love and Thunder fueron dos de los proyectos más criticados de Marvel por los resultados del CGI. De hecho, el artista de VFX Dhruv Govil admitió en Twitter que fue Marvel lo que le empujó “a dejar la industria de VFX”. La durísima declaración abrió un debate — aún vigente — sobre la cantidad y la calidad de las producciones Marvel. Uno que acaba de hacerse más incómodo debido a las declaraciones de James Cameron.