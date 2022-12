El primer tráiler de Indiana Jones 5 ha dejado muy ilusionados a los fanáticos de la franquicia, que ahora esperan con todavía más ansias su estreno, pautado para el 30 de junio de 2023. Aunque también se han generado algunos murmullos sobre la breve aparición de un Harrison Ford rejuvenecido digitalmente, y no es para menos. Es que, en los últimos tiempos, varias grandes producciones han abusado de los efectos especiales para quitarles años a sus estrellas, y los resultados no siempre han sido buenos.

Sin embargo, el propio actor de 80 años asegura que no hay motivos para que los fanáticos se preocupen: que su rejuvenecimiento no es por capricho y que, básicamente, no será una porquería. Así lo dejó asentado en una reciente entrevista para la revista Empire, donde el uso de la tecnología para volver el tiempo atrás ha sido un tema recurrente.

"Esta es la primera vez que lo veo y lo creo. Es un poco espeluznante. No creo que quiera saber cómo funciona, pero funciona. Sin embargo, no me hace querer ser joven. Me alegro de haberme ganado mi edad", dijo Harrison Ford sobre su versión rejuvenecida en Indiana Jones 5, cuyo título oficial en inglés es Indiana Jones and the Dial of Destiny.

James Mangold, el director de la película, también explicó el por qué del rejuvenecimiento del querido Indy. El cineasta indicó que Indiana Jones 5 comenzará con una secuencia a pura adrenalina ambientada en 1944 que llevará al protagonista a enfrentar nuevamente a los Nazis. Una vez establecido el tono inicial y las raíces del conflicto, los espectadores serán trasladados a 1969, donde proseguirá el argumento.

"Quería tener la oportunidad de sumergirme en este tipo de película a la antigua al estilo de George [Lucas] y Steven [Spielberg], y darle a la audiencia una descarga de adrenalina. Y luego nos desprendemos y aparecemos en 1969. Para que la audiencia no experimente el cambio entre los años 40 y 60 como una presunción intelectual, sino que viva literalmente el espíritu bucanero de esos primeros días, y luego el comienzo del ahora", aseguró.

Cómo se trabajó el rejuvenecimiento de Harrison Ford en Indiana Jones 5

Como era de esperarse, Industral Light & Magic ha sido una pieza clave para lograr el rejuvenecimiento de Harrison Ford en Indiana Jones 5. La firma de Lucasfilm utilizó un nuevo software para analizar imágenes de archivo del actor, especialmente de la época de la trilogía original de Indiana Jones, que se desarrolló a lo largo de la década de 1980, y posteriormente las comparó con el material grabado para la nueva película.

Pero la historia no termina allí. Es que no solo se intentó quitarle unos 40 años de encima al protagonista con efectos digitales, sino recrear la experiencia completa. La productora Kathleen Kennedy comentó que se recuperó la chaqueta de cuero original que Harrison Ford utilizó durante el rodaje de Raiders of the Lost Ark (1981), y que el actor se la probó de nuevo. La prenda fue luego replicada, hilo por hilo.

"Mi esperanza es que, aunque se hablará de esto en términos de tecnología, simplemente lo mires y digas: ‘Oh, Dios mío, acaban de encontrar imágenes antiguas. Esto es algo que filmaron hace 40 años'", agregó.

Volviendo atrás las manecillas del reloj

Habrá que ver si Indiana Jones 5 está a la altura de lo mucho que promete previo a su estreno. Hablamos en líneas generales, por supuesto, pero el rejuvenecimiento digital de Harrison Ford seguro que también será motivo de un análisis más específico cuando la película llegue a los cines.

Lo que dan a entender los realizadores en este caso es que, a diferencia de otras producciones recientes, rejuvenecer al protagonista se justifica como una necesidad argumental y no como un capricho, o un mero fan service.

Recordemos que en Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008), Steven Spielberg y el guionista David Koepp optaron por retomar la franquicia desde 1957. Es decir, 19 años después de los eventos representados en Indiana Jones and the Last Crusade (1989); coincidentemente, la misma cantidad de años de diferencia entre los estrenos de ambas entregas. Por ende, el envejecimiento de Harrison Ford fue de la mano con el de su personaje. Algo parecido a lo que ocurre entre la cuarta y quinta parte, ambientadas con 12 años de diferencia entre sí, y a estrenarse con 15 años de separación.

No obstante, si el argumento de Indiana Jones 5 requiere una rotunda vuelta al pasado, es ilógico pretender que hoy Harrison Ford tenga la apariencia o el despliegue físico necesario para sacarlo adelante sin alguna "ayuda". Quedará por verse si la tecnología realmente es tan buena como se promociona, y si el estreno de esta quinta entrega se impone como una caricia definitiva a los fanáticos de la saga.