No lo verás en The Witcher, la popular serie de Netflix, tras el estreno de la tercera temporada en verano de 2023. Parece ser que tampoco como Superman en el Universo DC. Pero los fans incondicionales de Henry Cavill –los que le queden tras haber abandonado tamaños proyectos– pueden respirar tranquilos. Podremos ver al actor en el proyecto que Amazon, de la mano de Game Workshop, acaba de firmar. El objetivo será llevar a Prime Video una serie de películas y series sobre el universo y los personajes de Warhammer.

Según ha adelantado The Hollywood Reporter, el propio Henry Cavill no será solo el protagonista de alguna de las nuevas series basadas en Warhammer. También será el productor ejecutivo de la nueva producción que parece que ya está en pleno proceso de desarrollo. Algo que tampoco pilla de nuevas al actor. Ya en los primeros pasos de The Witcher, Cavill formaba parte del equipo de producción. Como fan incondicional de los juegos y libros de la saga, el actor no quería perder la oportunidad de formar parte del equipo de decisiones. Ahora se repite la historia. Cavill es un gran seguidor del universo Warhammer, especialmente del apartado de las figuritas que el actor ha reconocido que lleva pintando durante años.

Volviendo al acuerdo, y según se ha podido saber, Amazon estaría ya a punto de cerrar el contrato de los derechos del juego de Game Workshop. Unos que habrían estado altamente solicitados durante los últimos meses.

Henry Cavill marcó la diferencia en el acuerdo de Warhammer

Habría sido la inclusión del propio Henry Cavill en el proceso, lo que habría decantado la balanza del lado de Prime Video. Actor que, tras dejar el papel protagonista de The Witcher, parecía que se iba a centrar en la continuidad del Hombre de Acero bajo la factoría DC. Fue hace solo unos días que se sabía que la franquicia dirigida por Peter Safran continuaría con el personaje en algunos proyectos de precuela, pero que no lo haría de la mano de Henry Cavill. Al menos de momento, ya que el productor apuntó que el futuro diría si el actor regresaría a interpretar el papel de Superman.

¿Cómo se adaptará el popular juego de figuritas de Warhammer a la pantalla? Es un debate que lleva tiempo sobre la mesa. Especialmente por los problemas que implica llevar el argumento de un juego a un mundo real y con una historia cerrada. Igualmente, no está claro qué elementos del juego se llevarán a las pantallas de Prime Video, pero lo más seguro es que Game Workshop mantenga el éxito de sus productos derivados de música, libros, juegos de mesa, videojuegos... Lo más probable es que se centre en un personaje principal centrado en la historia general desarrollada dentro de 40.000 años enfrentando a extraterrestres y una larga serie de criaturas de fantasía.