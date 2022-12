En ocasiones, intentas acceder a una página web y te aparece un mensaje diciéndote que no puedes. No porque la página esté caída. El motivo puede ser variado. Que un juez o autoridad policial lo prohibe, que en tu país no está disponible el contenido de esa página, que las leyes de donde vives impiden acceder a esa página en concreto… Así que, por defecto, tu navegador obedece esas restricciones y te impide entrar en páginas bloqueadas.

Pero en cuestiones tecnológicas, nada es imposible. Así que si no puedes entrar en páginas bloqueadas pero siguen funcionando correctamente en otros lugares del planeta, siempre hay una posibilidad de acceder a ese contenido desde tu navegador web.

Hay distintos métodos y soluciones para resolver este problema. Algunos ya los conocerás porque en los últimos años se han hecho populares y hay multitud de marcas y empresas que ofrecen esos servicios. Otros son algo más artesanales. Veamos los más relevantes. Objetivo: entrar en páginas bloqueadas sin pedir permiso.

Entrar en páginas bloqueadas con un proxy

Empecemos por el método más rápido y que requiere menos esfuerzo por tu parte. Además, es gratuito. Se trata de acceder a una página bloqueada empleando un intermediario. Hay muchos tipos de intermediarios, pero el más práctico para bloqueos sencillos es el proxy. Y, en concreto, un proxy web

Un proxy o servidor proxy es una herramienta física, una máquina, que conecta dos dispositivos en una red. Es el intermediario entre ambos. Y un proxy web es una versión de éste al que puedes acceder directamente desde tu navegador. Es muy útil porque simplemente eliges qué ubicación necesitas, introduces la dirección de la página web a la que quieres acceder y se abrirá como si estuviera en la ubicación física del proxy. Así podrás entrar en páginas bloqueadas en tu país.

Como en todo, hay proxies de pago pero también los hay gratuitos. Una simple búsqueda en internet te devolverá muchos a elegir. Estos últimos ofrecen el servicio básico y no permiten elegir una ubicación tan precisa, pero en la práctica, cumple con lo que necesitamos. Acceder a sitios bloqueados por ubicación.

Saltarte bloqueos por país con Tor

Segundo método en orden de complejidad, el navegador Tor. En esta ocasión solamente necesitas instalar este navegador en tu ordenador, smartphone o tablet. Su objetivo es darte acceso a internet de manera anónima. Para lograr ese anonimato, emplea un sistema de ocultación que consiste en añadir servidores intermediarios entre tu dispositivo y el servidor en el que se encuentra la página web que quieres visitar.

Se trata de una tecnología de código abierto, por lo que es gratuita y cualquiera puede usarla libremente. Además de estar integrada en el propio navegador Tor, también puedes usar Tor a través del navegador Brave. Al menos en su versión para PC y Mac.

Así, cuando vayas a entrar en páginas bloqueadas en tu ubicación, podrás acceder a ellas porque en vez de tu ubicación, el servidor de destino recibirá información de un servidor Tor situado en otro lugar. De esta forma evitarás que se registre tu paso por determinadas páginas web.

Entrar en páginas bloqueadas con una VPN

El tercer método para entrar en páginas bloqueadas consiste en emplear servidores VPN. El sistema es similar al anterior. Consiste en conectarte a internet empleando intermediarios, que son los servidores que te brinda la empresa u organización responsable de esa red VPN. En los últimos años se han popularizado como herramienta de seguridad y privacidad.

Una búsqueda te permitirá encontrar decenas de estos servicios. Los hay gratuitos y de pago. Incluso hay navegadores como Opera que integran VPN gratuita. Dependerá del uso que vayas a hacer y de si vas a emplearlo en tu ordenador, smartphone o incluso en tu televisor y/o consola de juego. Funcionan instalando la app de turno en tu dispositivo. En algunos casos, también ofrecen una extensión para el navegador. Luego podrás elegir la ubicación desde la que quieres acceder a internet para así entrar en páginas bloqueadas en tu país.

Probar suerte con la caché de Google

Los tres métodos anteriores son los más eficaces para saltarte bloqueos de páginas web. Pero no son los únicos. Por ejemplo, puedes buscar una versión guardada de esa página en la caché de Google. Se trata de una copia que guarda Google de cualquier página o sitio web que indexa en su buscador. Así, si el original desaparece, puedes probar suerte con la copia guardada.

Para usar la caché tendrás que buscar directamente el enlace de la página bloqueada. Cuando veas el resultado en Google, pulsa en el desplegable del enlace y verás la opción Caché. No está en todas las páginas, pero es más habitual de lo que podrías imaginar. Al pulsar en Caché, accederás a esa versión guardada. Tal vez tengas bloqueada la página original, pero la copia estará visible.

Acceder a páginas bloqueadas desde su IP

Algunos bloqueos de páginas web se limitan a los nombres de dominio. Es decir, que te impiden acceder a determinados nombres de páginas. Pero una página es accesible desde el nombre de dominio y desde su IP, que es el código numérico que identifica cada dispositivo conectado a internet. Esto significa que si no puedes entrar en una página porque está bloqueada, tal vez accediendo directamente desde la IP podrás verla.

La pregunta es, ¿cómo saber la IP de un nombre de dominio? Para responder esta pregunta tendremos que acudir a servicios online como Whois de DomainTools. No es el único. Su función es devolverte información técnica sobre un nombre de dominio o una IP. Por ejemplo, qué nombres de servidores están asociados a ese nombre de dominio, dónde se ubica, etc. La información que nos interesa conocer es la dirección IP o IP Address. En ocasiones hay varias asociadas, pero estas herramientas suelen mostrar siempre la principal.