Ni dos semanas ha durado Kanye West, también conocido como Ye, en Twitter. Elon Musk ha suspendido de forma permanente su cuenta tan solo unos días después de devolvérsela, pues una de las promesas del magnate con la plataforma, recordemos, era recuperar aquellos usuarios que Twitter vetó previamente por ofrecer opiniones controvertidas. El polémico rapero, que anteriormente compartió tweets antisemitas, sin embargo, parece haber abusado de la libertad de expresión. A un nivel que, incluso, el propio Elon Musk no ha permitido.

Según Musk, quien es CEO de Twitter actualmente, la cuenta de Kanye West se ha suspendido por incumplir una de las reglas de la plataforma. Concretamente, aquella que prohíbe compartir contenido que incita a la violencia. Curiosamente, parece que Elon Musk trasladó al rapero su intención de bloquearle en la red social. Y es que Kanye, instantes antes de desaparecer, publicó un tweet en el que mostraba una foto de Musk sin camiseta —aparentemente, con objetivo de burla— y un texto en el que detallaba: “Recordemos siempre esto como mi último tuit #ye24”.

La inminente suspensión de la cuenta de Twitter de Kanye West podría haber llevado a los usuarios a pensar que Elon Musk eliminó su cuenta por compartir esa fotografía. El ejecutivo, sin embargo, ha detallado que ha vetado al rapero por incitación a la violencia”. “Solo aclarando que su cuenta está siendo suspendida por incitación a la violencia, no una foto poco halagadora de mí siendo regañado por Ari [Emanuel]. Francamente, ¡encontré que esas fotos son una motivación útil para perder peso!”, añadía en un tweet.

Precisamente, en una reciente entrevista, Kanye West afirmó ver de Hitler “cosas buenas” por haber inventado “las autopistas” o el “mismo micrófono” que utiliza todos los días.

“También veo cosas buenas sobre Hitler. Este tipo inventó las autopistas, inventó el mismo micrófono que uso todos los días como músico. No puedo decir en voz alta que esta persona alguna vez ha hecho cosas buenas, y he terminado con eso. He terminado con las clasificaciones. Cada ser humano tiene algo de valor que traían a la mesa, especialmente Hitler”.

Afirmó Kanye West.